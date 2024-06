La moindre occasion est bonne pour obtenir un faux avis positif sur Internet. Certains acheteurs en ligne se font même rembourser par les revendeurs en échange d'un commentaire positif. TF1 a enquêté sur cette pratique commerciale trompeuse, passible de lourdes sanctions.

Certains restaurateurs, comme Frédéric Pons, propriétaire du restaurant "Santa Carne" à Paris, qui témoigne au début du reportage de TF1 ci-dessus, refusent catégoriquement le chantage aux avis. Mais d’autres professionnels, notamment des commerçants et artisans, débordent d’imagination pour gonfler frauduleusement leur nombre d’avis élogieux. En quelques clics sur les réseaux sociaux, notre équipe de TF1 a pu rejoindre l’un des nombreux groupes proposant des échanges d’avis. Des membres nous ont contactés dans la foulée. Le fonctionnement est simple : "Tu me mets un avis et je te mets un avis", explique l’un des professionnels. Tout le monde sort gagnant.

La moindre occasion est bonne pour obtenir un faux avis positif supplémentaire. Un restaurateur a même tenté de corrompre notre équipe de journalistes. "Je te donne les informations, tu me fais l’avis, c’est un échange", nous a indiqué ce propriétaire d’un fast-food. Celui-ci nous a même suggéré l’avis à poster sur le compte de son établissement, à la virgule près : "Bonne ambiance, bon service et surtout des tacos délicieux ! Je recommande vivement cet endroit."

Du "beurre dans les épinards"

Thomas (un nom d’emprunt) fait quant à lui des faux avis positifs son activité à plein temps, depuis un mois, même si cette activité est illégale. Antiride, clef usb, drone… Tout y passe. Thomas s’est fait rembourser par les vendeurs ces produits achetés sur une célèbre plateforme de vente en ligne. "On reçoit des écouteurs gratuits en échange d’un avis, mais pour obtenir cette contrepartie, il faut donner un avis positif", indique-t-il.

La monnaie d’échange ? Des précieuses étoiles. Un commentaire dithyrambique, une note maximale et une photo sont les conditions obligatoires pour pouvoir être remboursé et pouvoir garder les produits. Au total, Thomas a commandé plus de 900 euros de biens, dont un vélo d’appartement. Une caméra d’extérieur lui rapporte même de l’argent. "Elle coûte 51 euros. Il faut publier un avis positif et en échange, nous sommes non seulement remboursés, mais en plus ils nous donnent 20% de commission", relate Thomas. "Cela peut met un peu de beurre dans les épinards", constate le jeune homme.

Une activité passible de lourdes sanctions

Ni la plateforme ni les fabricants des produits ne sont derrière cette pratique : ce sont des intermédiaires, souvent basés à l’étranger, qui achètent en gros avant de revendre sur ces sites à des particuliers. Le fait d’obtenir des produits gratuits contre un avis positif s’apparente à une pratique commerciale trompeuse et peut entraîner de lourdes sanctions. "Le chantage est un délit pénal, passible de 5 ans de prison et de 75.000 euros d’amende", explique Maître Antoine Chéron, avocat spécialiste du numérique. Il ajoute : "Ce phénomène a tendance à augmenter."

C’est aussi le constat que dresse la répression des fraudes et les plateformes de vente en ligne. Amazon, leader du secteur, affirme auprès de TF1 prendre cette situation très au sérieux. "Amazon applique une politique de tolérance zéro à l’égard des faux avis. Nous avons intenté l’année dernière des actions en justice contre plus de 160 acteurs malintentionnés", déclare un porte-parole d’Amazon. Ce nombre est toutefois très insuffisant face à l’ampleur de ces fraudes, même si Amazon nous assure que plus de 250 millions de faux avis présumés ont été supprimés en 2023.