VIDÉO - Comment régler son ballon d'eau chaude à la bonne température ?

"C'est quand même 12% de la consommation d'énergie" d'un foyer. Pascal Housset, chauffagiste, nous rappelle que le ballon d'eau chaude est la deuxième dépense en énergie à la maison, après le chauffage. Or, on peut facilement le régler pour abaisser sa consommation globale d'électricité, et par là-même sa facture.

"La plupart du temps", constate ce professionnel dans le reportage du 20H de TF1 en tête de cet article, "les ballons sont réglés à des températures bien au-delà de ce qu'on utilise, c'est-à-dire quasiment à 60 degrés". Rien n'empêche de diminuer légèrement cette température de chauffe, un réglage plus facile que ce que le profane peut redouter.