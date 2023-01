VIDÉO - Manche : les dinosaures d’un ancien parc de loisirs vendus aux enchères

C'est une vente un peu insolite qui se déroule dans la Manche ce mardi 31 janvier. Plus de 700 lots d'un parc de loisirs, placé en liquidation judiciaire, sont mis aux enchères à Lingreville, près de Granville. Et certains valent le détour : des dinosaures figurent parmi d'autres objets insolites. Il est ainsi possible de se procurer un T-rex, estimé entre 10 et 15.000 euros. D'autres espèces, plus petites, sont plus accessibles : à partir de 1000 euros.

Tous ces objets sont issus du Raptor Park, un parc de loisir de 8000m² fermé depuis le mois de septembre et qui se débarrasse de tous ses dinosaures, dont certains atteignent plusieurs mètres. La pièce maîtresse de la vente, le tyrannosaure Rex, mesure quatre mètres sur dix. "Trop petit !", s'amuse un curieux dans le reportage de TF1 en tête de cet article.