Un apprenti est-il rémunéré lorsqu'il étudie dans un centre de formation et non en entreprise ? Le 20h vous répond

Un apprenti est-il rémunéré lorsqu’il n’est pas en entreprise, mais qu’il étudie dans un centre de formation ?

Oui, aucune différence sur la fiche de paye, puisque c’est considéré comme du temps de travail effectif, c’est donc rémunéré comme tel, nous rappelle le site du service public et sa page dédiée à l’apprentissage. "L’apprenti continue de percevoir sa rémunération mensuelle et à cumuler des congés", ajoute-t-on au cabinet de Carole Grandjean, ministre déléguée à l’enseignement et à la formation professionnels. À ce propos, le portail de l’alternance vous permet de simuler vos salaires et les aides auxquelles vous avez droit en tant qu’apprenti.

Sachez que le code du travail encadre aussi le temps que vous devez passer au centre de formation : "C’est 25% minimum, votre employeur ne peut pas rogner sur le temps passé à l’école". Le volume horaire précis dépend lui de votre filière et est forcément précisé dans le référentiel de certification.

Si vous cherchez une entreprise, ou à l’inverse un apprenti, vous pouvez consulter les offres sur le site 1jeune1solution.