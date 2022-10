Pénurie de carburant : après une semaine de galère dans le Nord : du mieux à la pompe ?

La pénurie est-elle derrière nous ? Pourtant, dix kilomètres plus loin, notre équipe constate qu'une dizaine de commerçants manquent à l'appel sur un marché local. "Ils ont peur de tomber en panne sèche", explique le placier Romain Bastien, selon qui le prix de l'essence joue aussi son rôle : les vendeurs préfèrent espacer leurs jours de travail, et ciblent les marchés les plus rémunérateurs.