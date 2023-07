Une station-service communale, l’essence de proximité dans le Finistère

Ils l'attendaient avec impatience : une station-service flambant neuve. Voilà 30 ans que les habitants de Spézet, un petit village du centre de Bretagne, ne disposaient plus de pompe à essence. Une bonne nouvelle, d'autant plus qu'elle est ouverte 24 heures sur 24 et sept jours sur sept.

Et si le prix est légèrement plus élevé comparé à la grande distribution, soit six à huit centimes plus cher, le succès est pour l'instant au rendez-vous. "En termes de coûts, ça ne dérange pas du tout. On a moins de kilomètres à faire", confie un automobiliste.