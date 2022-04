Vacance d'été : afflux de demandes sur les locations

Comme chez Pascaline, les prix de location des maisons dans les Vaucluse ont augmenté en moyenne de 15 % en un an. Plus 16 % dans l'Aude et jusqu'à plus 18 % dans les Pyrénées-Atlantiques. Malgré tout, les Français sont bien plus décidés encore cette année à passer leurs vacances en France. Chez Corinne Jolly, présidente de De Particulier A Particulier, les réservations se remplissent plus rapidement qu'en 2021. "Si vous êtes propriétaires et que vous avez un afflux de demandes, mécaniquement vous allez voir que vous pouvez augmenter votre prix" nous explique cette spécialiste des locations saisonnières.