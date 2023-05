VIDÉO - Vacances d'été : le succès inattendu de la dernière semaine d’août

Dans le camping L'Océan Breton, plus de la moitié des emplacements sont déjà réservés. C'est du jamais-vu pour Kayleigh Furic, la directrice. "Jusqu'à présent, ce n'était pas une semaine très fréquentée. Et donc, on a mis en place des tarifs attractifs pour interpeller une nouvelle clientèle. Début mai, on est déjà rempli à 65% pour cette période-là", confie-t-elle. En effet, entre la première et la dernière semaine d'août, le prix est divisé par trois.