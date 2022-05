Vacances d'été : des réservations déjà record

Un grand soleil, la mer et les tenues estivales, il n'en faut pas plus pour s'imaginer en début d'été. Nombreux sont ceux qui ont déjà anticipé leur congé de juillet et août. "On part au Pays basque, et on a prévu ça depuis deux, trois mois" ; "Les vacances en France, on avait réservé déjà début janvier", affirment certains.