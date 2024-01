Vacances d'été : paie-t-on vraiment moins cher en réservant dès maintenant ?

Il est déjà temps de penser aux vacances d'été. Pour profiter des meilleurs tarifs, le plus tôt serait le mieux, selon les professionnels. Mais réserver à la dernière minute n'est-il pas plus intéressant ?

Vous avez sûrement commencé à y penser. Vous en avez même peut-être déjà discuté, même si les vacances d'hiver n'ont pas encore commencé : "Alors, on fait quoi cet été ?". Faut-il réserver dès maintenant ses vacances pour les mois de juillet ou août ? Au micro de TF1, les pratiques des Français interrogés dans le reportage du 20H ci-dessus varient. Un homme a réservé ses vacances pour Tenerife "dès le mois de novembre", estimant que les billets d'avions sont "moitié moins chers". Une dame, au contraire, n'a pas encore fait son choix, mais "a conscience qu'il faut" se dépêcher.

Dès à présent, les sites des voyagistes ou des hôteliers affichent effectivement des réductions, parfois importantes. Selon la chaîne de clubs de vacances "Belambra Club", les tarifs ne feront qu'augmenter jusqu'à l'été, comme nous l'explique son président. Alexis Gardy met en avant la question du budget, mais aussi celle de la disponibilité : "C'est la garantie du choix de la chambre" et de l'ensemble des activités proposées par les clubs, insiste-t-il.

Les Français ont repris l'habitude de réserver leurs vacances d'été dès janvier-février Guillaume Rostand, directeur marketing et stratégie de Liligo

Les réservations faites en avance rassurent les professionnels, car selon une étude, le budget vacances des Français va baisser de 132 euros en 2024. 87% des personnes interrogées affirment même que c'est l'inflation qui réduit ce budget. Voilà pourquoi les clients réservent plus tôt. "Cette année, on voit bien que l'anticipation est là, et qu'elle est revenue à des niveaux qui sont à peu près comparables à l'avant-Covid", estime Guillaume Rostand, directeur marketing du moteur de recherche spécialisé Liligo, commanditaire du sondage. "Les Français ont repris l'habitude de réserver leurs vacances d'été dès janvier-février", souligne-t-il.

Mais réserver à la dernière minute n'est-il pas plus intéressant ? Dans un immeuble parisien visité par notre équipe, des consultants définissent, un an à l'avance, les tarifs de quelque 1500 établissements hôteliers. Des tarifs qui augmentent l'été, sauf vers la période début juillet ou fin août, si on a assez de flexibilité pour attendre jusque-là. Et là, les prix pour la Côte d'Azur, le Portugal ou le Maroc, parmi les destinations les plus préférées des Français, seront peut-être plus abordables.