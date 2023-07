VIDÉO - Les séjours "all-inclusive", vraiment la bonne affaire ?

Boissons sans alcool, vin et bière à volonté toute la journée, repas compris (que ce soit le petit-déjeuner à volonté, un pique-nique à préparer soi-même et même le goûter)… Si tout n’était pas inclus, la facture de ces six jours de vacances au Cap d'Adge (Hérault) se serait vite envolée pour la famille Bruet. "Ça permet de totalement maîtrisé le budget et de ne pas penser à la dépense", nous explique Cédric Bruet.

Sa compagne Bérengère a fait le comparatif. La famille a payé 1.050 euros pour six jours, tout compris. Sans cette formule, leurs vacances auraient coûté plus cher. "J'avais regardé pour prendre un appartement avec deux chambres, deux salles de bain comme ici. Il fallait déjà payer 750 euros. Donc après avec les courses, les petits trucs qu'on achète pour se faire plaisir. Ça revient plus cher", nous explique Bérangère. Piscine, aquagym, tennis, mini-golf... toutes les activités sur place sont incluses. "Là, on reste dans le complexe où il y a plein de choses pour s'occuper donc on ne dépense pas en plus", conclut-elle.