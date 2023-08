VIDÉO - Vacances d'été : les parcs d'attractions font le plein en France

Ce week-end, comme tout l'été, le parc d'attractions et parc animalier "Le Pal", à Saint-Pourçain-sur-Besbre (Allier) a tourné en plein régime. Les manèges sont remplis et les allées sont bondées. Cette saison, il devrait même dépasser la barre des 700.000 entrées, un record en 50 ans d'existence, qui s'explique en partie par le contexte d'inflation. "On reste un loisir qui est plutôt abordable à l'heure où la vie est un peu plus chère. Au final, on part peut-être moins loin. Donc, on fait plus de choses locales. C'est pour ça aussi qu'on a des gens qui viennent", explique Thibaut Montélimard, directeur d'exploitation adjoint du parc.