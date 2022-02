Vacances d'été : les réservations s'envolent déjà

Dans le top des destinations balnéaires les plus réservées depuis quelques jours : Quiberon, Carnac, et la douceur de Saint-Cyr-sur-Mer. L'optimisme de cette restauratrice est partagé par tous les professionnels que nous rencontrons. Dans cet hôtel en bord de mer, on se prépare à près de 100% d'occupation pour cet été. Les réservations tombent déjà. En plus des séjours des Français, ce réceptionniste a une autre bonne nouvelle. Les clients étrangers, eux aussi, font des réservations anticipées. D'ici-là, ces professionnels espèrent faire une répétition générale réussie pendant les vacances d'avril.