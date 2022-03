Vacances d'été : moins loin et moins chères

À Sainte-Croix-en-Plaine, à quinze minutes de Colmar, les mobiles-homes du camping Capfun Suzel sont déjà quasiment tous loués pour cet été. Depuis deux semaines, 70% des réservations sont faites par de nouveaux clients qui se détournent notamment de clubs de vacances à l'étranger. C'est beaucoup plus que d'habitude. Et ils viennent de tout près, comme nous l'a expliqué Fanny Delcourt, la gérante. C'est notamment à cause de la hausse du prix du carburant.