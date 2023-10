VIDÉO - Vacances de la Toussaint : les réservations s'envolent cette année

À cinq jours du début des vacances, les réservations sont déjà bien engagées, plus de 20% par rapport à 2022 pour la première semaine, et même 40% pour la deuxième. Les destinations phare restent le nord, l'ouest de la France et la Méditerranée. Bonne nouvelle pour les professionnels du tourisme, selon les prévisions, trois vacanciers sur quatre devraient rester en France.