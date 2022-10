Les catalogues sont là, Noël approche

Avant la cheminée, le Père Noël passe souvent par la boîte aux lettres. Chez les Moura, à Goyrans (Haute-Garonne), chacun son catalogue pour faire sa liste. Celle de Valentin, trois ans et demi, promet d’être assez longue. Pour Raphaël, sept ans, le choix est plus réfléchi.

Dans cette famille, le catalogue de jouets est devenu le livre de chevet des enfants. Mais les parents aussi lui vouent un certain attachement. "Chaque année, on replonge effectivement dans ces souvenirs d’enfance" ; "Le soir, au lieu de lire un livre, de leur lire une histoire, on fait deux ou trois pages du catalogue", nous confient Mathieu et Agnès.