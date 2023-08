Glaces, crèmes solaires… Les ventes de produits de l'été en chute libre à cause de la météo

Crème solaire, boissons fraiches, glaces : voilà à quoi ressemblent habituellement les courses des Français en été. Mais cette année, les ventes de ces produits phares sont en chute libre. La faute au mauvais temps, qui ressemble plutôt à celui de l'automne.

"Je ne vais pas forcément consommer beaucoup de glaces ou des choses comme ça. Et on va se rabattre sur des produits de l'automne. Ce soir, c'est hachis parmentier", témoigne une consommatrice. "On aimerait manger du frais, mais comme il fait froid, demain on va faire un pot au feu", plaisante une autre.