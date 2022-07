Routes des vacances : les conseils d’un garagiste pour préparer sa voiture

Un dernier contrôle est nécessaire. À moins de très bien supporter la chaleur, la climatisation sera votre alliée sur la route. Pour s’assurer qu’elle fonctionne, il suffit de se munir d’un thermomètre et de mettre la clim à fond. S’il affiche une température en dessous de 15 degrés, cela veut dire que tout fonctionne. Vérification d’autant plus nécessaire qu’en roulant la fenêtre ouverte, vous consommez davantage de carburant. En moyenne, 5% de plus sur un trajet.