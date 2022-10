Vacances : les stations font-elles le plein ?

Il y a le ciel, le soleil et la mer, mais dans ce décor parfait, il manque les touristes. Alors que débutent les congés de la Toussaint, les vacanciers manquent à l'appel, comme le constate un employé de l'hôtel de Royan (Charente-Maritime). Aucune réservation pour la deuxième semaine. Et même si deux chambres viennent d'être réservées, il faudra bien plus encore pour faire le plein. À noter que cet hôtel affiche 30% de réservations alors qu'habituellement, c'est le double à la même période.