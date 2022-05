Vacances moins chères : les Français s'organisent

Depuis le début de l'année, cette famille met de côté 50 euros par mois pour partir en vacances. Une cagnotte qui leur a permis de réserver une semaine dans un gîte en Auvergne. Mais avec un budget réduit, cela demande beaucoup d'organisation et surtout de savoir s'adapter. La solution serait donc de partir plus tard ou plus tôt comme dans ce camping où les premiers vacanciers sont attendus début juillet.