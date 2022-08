Vacances pas chères et près de chez soi !

Pour se retrouver au cœur de la fête foraine, on fait fixer un budget de 20 euros. Embarquement immédiat pour sept euros. On a aussi acheté une pomme d'amour et un paquet de bonbons pour cinq euros. Chaque année, des milliers de personnes fréquentent la fête foraine des Tuileries et partent à la pêche aux canards pour six euros. Avec deux euros, on ne rentre jamais les mains vides, ou presque. Plus de détails dans le reportage en en-tête de cet article.