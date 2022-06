Vacances : un budget en baisse pour partir quand même

En discutant avec les gens, on constate que les vacances de cet été vont ressembler à un système D, ou la débrouille pour dépenser le moins possible. C’est le cas de Ludivine et Stéphane. Et pour beaucoup, avant de partir, il faut faire le plein de la voiture. À plus de deux euros le litre, une partie du budget disparaît dans le réservoir. Du coup, certains n’ont même pas encore prévu.