Vagues de chaleur : la ruée sur le rosé

Sa couleur claire, presque transparente ramène tout de suite à l'été. Avec ou sans glaçons, les Français sont les premiers consommateurs de rosé au monde. Et ils ont plein de raisons de l'aimer. C'est un vin de partage, d'amitié, et donc, très festif. Il est frais, souvent très aromatisé. Alors, le rosé est tellement apprécié qu'il s'achète de plus en plus. Ses ventes ont augmenté de 10 % depuis le mois de mai. C'est le vin le plus en vogue. Dans ce restaurant au bord d'une plage, par exemple, une centaine de bouteilles sont vendues chaque jour.