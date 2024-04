Vaisselle ancienne : c'est dans les vieux pots...

On les a longtemps boudées, parfois données ou jetées. Mais aujourd'hui, les vieux services de vaisselle reviennent en force.

Sur les étals de cette brocante, la star, c'est elle : la vieille vaisselle. Assiettes fleuries, services à thé, soupières de nos grand-mères... c'est à se croire dans les années 50. Ce vendeur en a fait son fonds de commerce. Mais qui pourrait encore aujourd'hui acheter ce saucier à quinze euros ? C'est surprenant, mais les acquéreurs de ces pièces anciennes sont de plus en plus jeunes. Ce sucrier, par exemple, sera finalement vendu pour dix euros.

Aujourd'hui, les fans de vaisselles anciennes chinent aussi sur Internet. Sur ce site de vente entre particuliers, les recherches ont augmenté de 20% l'année dernière. Un vrai marché qui fait grimper les prix. Pas moins de 220 euros pour ce service. La catégorie barbotine est également de plus en plus recherchée, plus de 54% en un an. Pour ce magnifique bol en choux, par exemple, comptez 60 euros.

Cette tendance marche tellement bien que certaines marques lancent de nouvelles collections dans ce style vintage. Les clients sont au rendez-vous. Les ventes ont bondi l'année dernière, plus 50%. Une marque a même élargi sa gamme.

TF1 | Reportage O. Lévesque, B. Lachat