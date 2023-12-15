La voiture électrique, le véhicule de demain ?

Voiture électrique : la liste des modèles éligibles au bonus écologique en 2024

par La rédaction de TF1info
Publié le 15 décembre 2023 à 16h11

Source : JT 20h Semaine

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Le ministre de l’Économie, Bruno Le Maire, a dévoilé ce jeudi les contours du nouveau bonus écologique.
Celui-ci prend désormais en compte des critères environnementaux, comme l'empreinte carbone de sa fabrication
TF1info vous donne la liste complète des modèles qui y seront éligibles l'année prochaine.

Demain, tous en voiture électrique ? Le nouveau bonus écologique va entrer en vigueur à partir du 1ᵉʳ janvier 2024. Aucun modèle de marque ou de fabrication chinoise n'y sera éligible l'année prochaine, car celui-ci prend désormais en compte des critères environnementaux. Que ce soit les matériaux utilisés, l'assemblage, mais aussi la batterie et sa fabrication encore très émettrice en CO2, ainsi que le transport du véhicule de son lieu de fabrication

Une première liste des modèles éligibles au bonus écologique est disponible, depuis le 14 décembre. On y trouve, au total, 22 marques, dont une majorité de constructeurs européens. "Avec cette liste, "les véhicules produits en France et en Europe qui ont une empreinte particulièrement faible seront soutenus", a expliqué la ministre de la Transition énergétique, Agnès Pannier-Runacher. 

Retrouvez ci-dessous l'ensemble des marques et modèles qui bénéficieront l’année prochaine de cette aide d'un montant de 5000 euros, et jusqu'à 7000 euros en fonction du revenu fiscal de référence des ménages.

Modèle
ABARTH 500 FA10AEB0000A00D2A0
ABARTH 500 FA11AEB0000A00D2A0
AUDI Q4 45 E-TRON FZXBD7PAH1HE1HE1G1Z03RT011A190GAAEM1
BMW SERIE 4 G4C41AW0AB50000
BMW SERIE 4 G4C41AW0AB50800
BMW SERIE 4 G4C41AW0AC50000
BMW SERIE 4 G4C41AW0AC50800
BMW SERIE X U1X61EF0AB50000
BMW SERIE X U1X61EF0AB5000E
BMW SERIE X U1X61EF0AB50800
BMW SERIE X U1X61EF0AB5080E
BMW SERIE X U1X61EF0AC50000
BMW SERIE X U1X61EF0AC5000E
BMW SERIE X U1X61EF0AC50800
BMW SERIE X U1X61EF0AC5080E
BMW BMW iX1 U1X71EG0AB50000
BMW BMW iX1 U1X71EG0AB5000E
BMW BMW iX1 U1X71EG0AB50800
BMW BMW iX1 U1X71EG0AB50900
BMW BMW iX1 U1X71EG0AC50000
BMW BMW iX1 U1X71EG0AC5000E
BMW BMW iX1 U1X71EG0AC50800
BMW BMW iX1 U1X71EG0AC50900
BMW BMW iX2 U2X71GM0AA50000
BMW BMW iX2 U2X71GM0AA50800
BMW BMW iX2 U2X71GM0AA50900
BMW BMW iX2 U2X71GM0AB50000
BMW BMW iX2 U2X71GM0AB50800
BMW BMW iX2 U2X71GM0AB50900
CITROEN E-C4 BCZKWC-A0H000
CITROEN E-C4 BCZKWC-A0HA00
CITROEN E-C4 BCZKWC-A0J000
CITROEN E-C4 BCZKWC-A0JA00
CITROEN E-C4 BCZKXC-A0D000
CITROEN E-C4 BCZKXC-A0DA00
CITROEN E-C4 BCZKXC-A0E000
CITROEN E-C4 BCZKXC-A0EA00
CITROEN E-C4 BCZKXC-A0K000
CITROEN E-C4 BCZKXC-A0KA00
CITROEN E-C4 BCZKXC-A0M000
CITROEN E-C4 BCZKXC-A0MA00
CITROEN E-C4 X BFZKWC-B0H000
CITROEN E-C4 X BFZKWC-B0HA00
CITROEN E-C4 X BFZKWC-B0J000
CITROEN E-C4 X BFZKWC-B0JA00
CITROEN E-C4 X BFZKXC-B0D000
CITROEN E-C4 X BFZKXC-B0DA00
CITROEN E-C4 X BFZKXC-B0E000
CITROEN E-C4 X BFZKXC-B0EA00
CITROEN E-C4 X BFZKXC-B0K000
CITROEN E-C4 X BFZKXC-B0KA00
CITROEN E-C4 X BFZKXC-B0M000
CITROEN E-C4 X BFZKXC-B0MA00
CITROEN Ë-BERLINGO EZZKXZ-A75000(CITROËN)
CITROEN Ë-BERLINGO EZZKXZ-A75010(CITROËN)
CITROEN E-BERLINGO EZZKXZ-A7U000(CITROËN)
CITROEN Ë-BERLINGO EZZKXZ-A7U005
CITROEN E-BERLINGO EZZKXZ-A7U010(CITROËN)
CITROEN E-BERLINGO EZZKXZ-B75000(CITROËN)
CITROEN E-BERLINGO EZZKXZ-B75010(CITROËN)
CITROEN E-BERLINGO EZZKXZ-B76000(CITROËN)
CITROEN Ë-BERLINGO EZZKXZ-B7U000
CITROEN E-BERLINGO EZZKXZ-B7U010(CITROËN)
CITROEN E-BERLINGO EZZKXZ-B7Y000(CITROËN)
CITROEN E-BERLINGO EZZKXZ-C75000(CITROËN)
CITROEN E-BERLINGO EZZKXZ-C75010(CITROËN)
CITROEN E-BERLINGO EZZKXZ-C7U000(CITROËN)
CITROEN E-BERLINGO EZZKXZ-C7U010(CITROËN)
CITROEN E-BERLINGO EZZKXZ-D75000(CITROËN)
CITROEN E-BERLINGO EZZKXZ-D75010(CITROËN)
CITROEN E-BERLINGO EZZKXZ-D76000(CITROËN)
CITROEN Ë-BERLINGO EZZKXZ-D7U000
CITROEN E-BERLINGO EZZKXZ-D7U010(CITROËN)
CITROEN E-BERLINGO EZZKXZ-D7Y000(CITROËN)
CITROEN JUMPY SPACE TOURER VZZKXZ-N7800L(CITROËN)
CITROEN JUMPY SPACE TOURER VZZKXZ-N7800N(CITROËN)
CITROEN JUMPY SPACE TOURER VZZKXZ-N7U00L(CITROËN)
CITROEN JUMPY SPACE TOURER VZZKXZ-N7U00N(CITROËN)
CITROEN JUMPY SPACE TOURER VZZKXZ-P7800L(CITROËN)
CITROEN JUMPY SPACE TOURER VZZKXZ-P7800N(CITROËN)
CITROEN JUMPY SPACE TOURER VZZKXZ-P7U00L(CITROËN)
CITROEN JUMPY SPACE TOURER VZZKXZ-P7U00N(CITROËN)
CUPRA BORN 150 KW 58/62 KWH K1BEBJCL1FX2BPE1MH003051AAS
CUPRA BORN 150 KW 58/62 KWH K1BEBJCL1FX2BPE1MH003051BAS
CUPRA BORN 150 KW 58/62 KWH K1BEBJCL1FX2BPE1MH003051CAF
CUPRA BORN 170 KW 77/82 KWH K1BECWAD8SX2CPE1MH002051AAS
CUPRA BORN 170 KW 77/82 KWH K1BECWAD8SX2CPE1MH002051BAS
CUPRA BORN 170 KW 77/82 KWH K1BECWAD8SX2DPE1MH002051AAS
CUPRA BORN 170 KW 77/82 KWH K1BECWAD8SX2DPE1MH002051BAS
CUPRA BORN 170 KW 58/62KWH K1BECWBD8SX2BPE1MH002051AAS
CUPRA BORN 170 KW 58/62KWH K1BECWBD8SX2BPE1MH002051BAS
CUPRA BORN 170 KW 58/62KWH K1BECWBD8SX2BPE1MH002051CAF
DS DS 3 UJZKWZ-D0L000
DS DS 3 CROSSBACK UJZKXZ-C0A000
DS DS 3 CROSSBACK UJZKXZ-C0C000
DS DS 3 CROSSBACK UJZKXZ-C0E000
DS DS 3 CROSSBACK UJZKXZ-C0J000
DS DS 3 CROSSBACK UJZKXZ-C0L000
FIAT E-DOBLO EZZKXZ-A75000(FIAT)
FIAT E-DOBLO EZZKXZ-A75010(FIAT)
FIAT E-DOBLO EZZKXZ-A7U000(FIAT)
FIAT E-DOBLO EZZKXZ-A7U005(FIAT)
FIAT E-DOBLO EZZKXZ-A7U010(FIAT)
FIAT E-DOBLO EZZKXZ-B75000(FIAT)
FIAT E-DOBLO EZZKXZ-B75010(FIAT)
FIAT E-DOBLO EZZKXZ-B76000(FIAT)
FIAT E-DOBLO EZZKXZ-B7U000(FIAT)
FIAT E-DOBLO EZZKXZ-B7U010(FIAT)
FIAT E-DOBLO EZZKXZ-B7Y000(FIAT)
FIAT E-DOBLO EZZKXZ-C75000(FIAT)
FIAT E-DOBLO EZZKXZ-C75010(FIAT)
FIAT E-DOBLO EZZKXZ-C7U000(FIAT)
FIAT E-DOBLO EZZKXZ-C7U010(FIAT)
FIAT E-DOBLO EZZKXZ-D75000(FIAT)
FIAT E-DOBLO EZZKXZ-D75010(FIAT)
FIAT E-DOBLO EZZKXZ-D76000(FIAT)
FIAT E-DOBLO EZZKXZ-D7U000(FIAT)
FIAT E-DOBLO EZZKXZ-D7U010(FIAT)
FIAT E-DOBLO EZZKXZ-D7Y000(FIAT)
FIAT 500 FA10AEA0000A01D2A0
FIAT 500 FA10AEA0000A01D2B0
FIAT 500 FA10AEA0000A02D1A0
FIAT 500 FA10AEA0000A02D1B0
FIAT 500 FA11AEA0000A01D2A0
FIAT 500 FA11AEA0000A01D2B0
FIAT 500 FA11AEA0000A02D1A0
FIAT 500 FA11AEA0000A02D1B0
FIAT 500 FA12AEA0000A01D2A0
FIAT 500 FA12AEA0000A01D2B0
FIAT 500 FA12AEA0000A02D1B0
FIAT 600 FH12AEA0000A02DAANN1N5
FIAT ULYSSE VZZKXZ-N7800L(FIAT)
FIAT ULYSSE VZZKXZ-N7800N(FIAT)
FIAT ULYSSE VZZKXZ-N7U00L(FIAT)
FIAT ULYSSE VZZKXZ-N7U00N(FIAT)
FIAT ULYSSE VZZKXZ-P7800L(FIAT)
FIAT ULYSSE VZZKXZ-P7800N(FIAT)
FIAT ULYSSE VZZKXZ-P7U00L(FIAT)
FIAT ULYSSE VZZKXZ-P7U00N(FIAT)
HYUNDAI KONA SX2EF5E12E11AZ1
HYUNDAI KONA SX2EF5E22E11BZ1
JEEP AVENGER FH11AEA0000A02DAANN1N5
JEEP AVENGER FH11AEA0000A02DBANN1N5
MAZDA MX-30 DR1WBJBW11
MERCEDES
BENZ
CLASSE EQA F2BOJ02Z2ZZAAA52A
MERCEDES
BENZ
CLASSE EQA F2BOJ02Z2ZZAAA53A
MERCEDES
BENZ
CLASSE EQB F2BOY02Z2ZZAAA50A
MERCEDES
BENZ
CLASSE EQB F2BOY02Z2ZZAAA51A
MERCEDES
BENZ
CLASSE EQB F2BOY02Z2ZZAAA70A
MERCEDES
BENZ
CLASSE EQB F2BOY02Z2ZZAAA71A
MERCEDES
BENZ
CLASSE EQB F2BOY02Z2ZZAAA74A
MERCEDES
BENZ
EQT MFKMKEJA0AV0061000
MERCEDES
BENZ
EQT MFKMKEJA0AW0061000
MERCEDES
BENZ
EQT MFKMKJJA0AT0061000
MERCEDES
BENZ
EQT MFKMKJJA0AU0061000
MERCEDES
BENZ
EQT MFKMKJJA0AY0072000
MERCEDES
BENZ
EQT MFKMKJJA0AY00F3000
MINI MINI FML2E11DJ0AW40000
MINI MINI FML2E11DJ0AW40700
NISSAN TOWNSTAR NFKNKEJA0A200J1000
NISSAN TOWNSTAR NFKNKEJA0A300J1000
NISSAN TOWNSTAR NFKNKJJA0AT00J1000
NISSAN TOWNSTAR NFKNKJJA0AU00J1000
NISSAN TOWNSTAR NFKNKJJA0AY00G2000
NISSAN TOWNSTAR NFKNKJJA0AY00H3000
NISSAN TOWNSTAR NFKNKJJA0AZ00G2000
NISSAN TOWNSTAR NFKNKJJA0AZ00H3000
NISSAN LEAF ZE1AA06
OPEL COMBO EZZKXZ-A75000(OPEL)
OPEL COMBO-E LIFE EZZKXZ-A7U000(OPEL)
OPEL COMBO-E LIFE EZZKXZ-A7U005(OPEL)
OPEL COMBO-E LIFE EZZKXZ-B75000(OPEL)
OPEL COMBO-E LIFE EZZKXZ-B76000(OPEL)
OPEL COMBO-E LIFE EZZKXZ-B7U000(OPEL)
OPEL COMBO-E LIFE EZZKXZ-B7Y000(OPEL)
OPEL COMBO-E LIFE EZZKXZ-C75000(OPEL)
OPEL COMBO-E LIFE EZZKXZ-C7U000(OPEL)
OPEL COMBO-E LIFE EZZKXZ-D75000(OPEL)
OPEL COMBO-E LIFE EZZKXZ-D76000(OPEL)
OPEL COMBO-E LIFE EZZKXZ-D7U000(OPEL)
OPEL COMBO-E LIFE EZZKXZ-D7Y000(OPEL)
OPEL ASTRA FMZKWZ-F0V000
OPEL ASTRA FMZKWZ-F0V001
OPEL ASTRA SPORTS TOURER FNZKWZ-G0V001
OPEL CORSA UHZKWZ-Y0J000
OPEL CORSA UHZKWZ-Y0L000
OPEL CORSA UHZKXZ-X0A000
OPEL CORSA UHZKXZ-X0C000
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OPEL CORSA UHZKXZ-Y0C000
OPEL CORSA UHZKXZ-Y0H000
OPEL CORSA UHZKXZ-Y0J000
OPEL CORSA UHZKXZ-Y0L000
OPEL MOKKA UKZKWZ-40J000
OPEL MOKKA UKZKWZ-40L000
OPEL MOKKA UKZKXZ-40B000
OPEL MOKKA UKZKXZ-40C000
OPEL MOKKA UKZKXZ-40J000
OPEL MOKKA UKZKXZ-40L000
OPEL ZAFIRA LIFE VZZKXZ-N7800L(OPEL)
OPEL ZAFIRA LIFE VZZKXZ-N7800N(OPEL)
OPEL ZAFIRA LIFE VZZKXZ-N7U00L(OPEL)
OPEL ZAFIRA LIFE VZZKXZ-N7U00N(OPEL)
OPEL ZAFIRA LIFE VZZKXZ-P7800L(OPEL)
OPEL ZAFIRA LIFE VZZKXZ-P7800N(OPEL)
OPEL ZAFIRA LIFE VZZKXZ-P7U00L(OPEL)
OPEL ZAFIRA LIFE VZZKXZ-P7U00N(OPEL)
PEUGEOT e-RIFTER EZZKXZ-A75000(PEUGEOT)
PEUGEOT e-RIFTER EZZKXZ-A75010(PEUGEOT)
PEUGEOT e-RIFTER EZZKXZ-A7U000(PEUGEOT)
PEUGEOT e-RIFTER EZZKXZ-A7U005(PEUGEOT)
PEUGEOT e-RIFTER EZZKXZ-A7U010
PEUGEOT e-RIFTER EZZKXZ-B75000(PEUGEOT)
PEUGEOT e-RIFTER EZZKXZ-B75010(PEUGEOT)
PEUGEOT e-RIFTER EZZKXZ-B76000(PEUGEOT)
PEUGEOT e-RIFTER EZZKXZ-B7U000(PEUGEOT)
PEUGEOT e-RIFTER EZZKXZ-B7U010
PEUGEOT e-RIFTER EZZKXZ-B7Y000(PEUGEOT)
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PEUGEOT e-RIFTER EZZKXZ-C75010(PEUGEOT)
PEUGEOT e-RIFTER EZZKXZ-C7U000(PEUGEOT)
PEUGEOT e-RIFTER EZZKXZ-C7U010
PEUGEOT e-RIFTER EZZKXZ-D75000(PEUGEOT)
PEUGEOT e-RIFTER EZZKXZ-D75010(PEUGEOT)
PEUGEOT e-RIFTER EZZKXZ-D76000(PEUGEOT)
PEUGEOT e-RIFTER EZZKXZ-D7U000(PEUGEOT)
PEUGEOT e-RIFTER EZZKXZ-D7U010
PEUGEOT e-RIFTER EZZKXZ-D7Y000(PEUGEOT)
PEUGEOT 308 FMZKWZ-B0V000
PEUGEOT 308 FMZKWZ-B0V001
PEUGEOT 308 FNZKWZ-D0V001
PEUGEOT 3008 KCZKZX-A0E000
PEUGEOT 208 UHZKWZ-J0J000
PEUGEOT 208 UHZKWZ-J0L000
PEUGEOT 208 UHZKWZ-K0R000
PEUGEOT 208 UHZKWZ-K0V000
PEUGEOT 208 UHZKXZ-J0A000
PEUGEOT 208 UHZKXZ-J0C000
PEUGEOT 208 UHZKXZ-J0J000
PEUGEOT 208 UHZKXZ-J0L000
PEUGEOT 208 UHZKXZ-K0C000
PEUGEOT 208 UHZKXZ-K0L000
PEUGEOT 2008 UKZKWZ-S0J000
PEUGEOT 2008 UKZKWZ-S0L000
PEUGEOT 2008 UKZKXZ-R0A000
PEUGEOT 2008 UKZKXZ-R0C000
PEUGEOT EXPERT TRAVELLER VZZKXZ-N7800L(PEUGEOT)
PEUGEOT EXPERT TRAVELLER VZZKXZ-N7800N(PEUGEOT)
PEUGEOT EXPERT TRAVELLER VZZKXZ-N7U00L(PEUGEOT)
PEUGEOT EXPERT TRAVELLER VZZKXZ-N7U00N(PEUGEOT)
PEUGEOT EXPERT TRAVELLER VZZKXZ-P7800L(PEUGEOT)
PEUGEOT EXPERT TRAVELLER VZZKXZ-P7800N(PEUGEOT)
PEUGEOT EXPERT TRAVELLER VZZKXZ-P7U00L(PEUGEOT)
PEUGEOT EXPERT TRAVELLER VZZKXZ-P7U00N(PEUGEOT)
RENAULT ZOE AG0V0YMCLEA0800000
RENAULT ZOE AG0V0YMDLEA0700000
RENAULT ZOE AG0V0YMDLEA0800000
RENAULT TWINGO AH2BV2A10EA0K01000
RENAULT TWINGO AH2BV2A10EA0K02000
RENAULT TWINGO AH2BV2A10EA0K03000
RENAULT MEGANE RCBBE2J1EEA1D00000
RENAULT MEGANE RCBBE2J2EEA1C00000
RENAULT MEGANE RCBBE2J2EEA2E00000
RENAULT MEGANE RCBBE2J2EEA3A00000
RENAULT SCENIC RCBHE2J1EEA7K00000
RENAULT KANGOO E-TECH ELECTRIC RFKRKEJA0AT00J1000
RENAULT KANGOO E-TECH ELECTRIC RFKRKEJA0AU00J1000
RENAULT KANGOO E-TECH ELECTRIC RFKRKJJA0AT0041000
RENAULT KANGOO E-TECH ELECTRIC RFKRKJJA0AU0041000
RENAULT KANGOO E-TECH ELECTRIC RFKRKJJA0AY007G000
RENAULT KANGOO E-TECH ELECTRIC RFKRKJJA0AY0083000
RENAULT KANGOO E-TECH ELECTRIC RFKRKJJA0AZ007G000
RENAULT KANGOO E-TECH ELECTRIC RFKRKJJA0AZ0083000
SKODA Enyaq ABEBJCL1LX2C0PE1MH002N01AA
SKODA Enyaq ABEBJCL1LX2C0PE1MH002V01AA
SKODA Enyaq ABEDFAD7PX2O0PE1MP001N01AA
SKODA Enyaq ABEDFAD7PX2O0PE1MP001N01CA
SKODA Enyaq ABEDFAD7PX2O0PE1MP001V01AA
SKODA Enyaq ABEDFAD7PX2O0PE1MP001V01CA
SKODA Enyaq Coupé ACEBJCL1LX2C0PE1MH002N01AA
SKODA Enyaq Coupé ACEBJCL1LX2C0PE1MH002V01AA
SKODA Enyaq Coupé ACEDFAD7PX2O0PE1MP001N01AA
SKODA Enyq Coupé ACEDFAD7PX2O0PE1MP001N01CA
SKODA Enyaq Coupé ACEDFAD7PX2O0PE1MP001V01AA
SKODA Enyaq Coupé ACEDFAD7PX2O0PE1MP001V01CA
SKODA Enyaq Coupé ACX1EDD7PX1D0AE2G1Z02N01AA
SKODA ENYAQ 80 NYABEBJAL1FX2O0PE1PE1MH002MN21AA
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SKODA ENYAQ 80 NYABEBJAL1FX2O0PE1PE1MH002MV21AA
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SKODA ENYAQ 80X NYACX1EBL1RX1D0AE1AE1G1Z01ON01AA
SKODA ENYAQ 80X NYACX1EBL1RX1D0AE1AE1G1Z01OV01AA
SMART FORTWO 45153E5X0ZZBAA20A
SMART FORTWO 45153E5X0ZZBAA21A
SMART FORTWO 45153E5Y0ZZBAA20B
SMART FORTWO 45153E5Y0ZZBAA21B
SMART FORTWO 45154E5X0ZZBAA20A
SMART FORTWO 45154E5X0ZZBAA21A
SMART FORTWO 45154E5Y0ZZBAA20B
SMART FORTWO 45154E5Y0ZZBAA21B
TESLA MODEL Y 005Y7CRBVb3s5T3X
TESLA MODEL Y 005Y7CRPZb3s5T3X
TOYOTA PROACE CITY VERSO
ELECTRIC
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VOLVO C40 XKEPTL0?
VOLVO XC40 XZEPTL0?

En 2023, un véhicule vendu sur cinq dans l'Hexagone était équipé d'une motorisation électrique, si on tient compte des modèles hybrides. L'objectif du gouvernement est d'atteindre les 100% à l'horizon 2035. 

La rédaction de TF1info

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