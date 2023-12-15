Voiture électrique : la liste des modèles éligibles au bonus écologique en 2024

Le ministre de l’Économie, Bruno Le Maire, a dévoilé ce jeudi les contours du nouveau bonus écologique.Celui-ci prend désormais en compte des critères environnementaux, comme l'empreinte carbone de sa fabricationTF1info vous donne la liste complète des modèles qui y seront éligibles l'année prochaine.
Demain, tous en voiture électrique ? Le nouveau bonus écologique va entrer en vigueur à partir du 1ᵉʳ janvier 2024. Aucun modèle de marque ou de fabrication chinoise n'y sera éligible l'année prochaine, car celui-ci prend désormais en compte des critères environnementaux. Que ce soit les matériaux utilisés, l'assemblage, mais aussi la batterie et sa fabrication encore très émettrice en CO2, ainsi que le transport du véhicule de son lieu de fabrication.
Une première liste des modèles éligibles au bonus écologique est disponible, depuis le 14 décembre. On y trouve, au total, 22 marques, dont une majorité de constructeurs européens. "Avec cette liste, "les véhicules produits en France et en Europe qui ont une empreinte particulièrement faible seront soutenus", a expliqué la ministre de la Transition énergétique, Agnès Pannier-Runacher.
Retrouvez ci-dessous l'ensemble des marques et modèles qui bénéficieront l’année prochaine de cette aide d'un montant de 5000 euros, et jusqu'à 7000 euros en fonction du revenu fiscal de référence des ménages.
|Modèle
|ABARTH 500 FA10AEB0000A00D2A0
|ABARTH 500 FA11AEB0000A00D2A0
|AUDI Q4 45 E-TRON FZXBD7PAH1HE1HE1G1Z03RT011A190GAAEM1
|BMW SERIE 4 G4C41AW0AB50000
|BMW SERIE 4 G4C41AW0AB50800
|BMW SERIE 4 G4C41AW0AC50000
|BMW SERIE 4 G4C41AW0AC50800
|BMW SERIE X U1X61EF0AB50000
|BMW SERIE X U1X61EF0AB5000E
|BMW SERIE X U1X61EF0AB50800
|BMW SERIE X U1X61EF0AB5080E
|BMW SERIE X U1X61EF0AC50000
|BMW SERIE X U1X61EF0AC5000E
|BMW SERIE X U1X61EF0AC50800
|BMW SERIE X U1X61EF0AC5080E
|BMW BMW iX1 U1X71EG0AB50000
|BMW BMW iX1 U1X71EG0AB5000E
|BMW BMW iX1 U1X71EG0AB50800
|BMW BMW iX1 U1X71EG0AB50900
|BMW BMW iX1 U1X71EG0AC50000
|BMW BMW iX1 U1X71EG0AC5000E
|BMW BMW iX1 U1X71EG0AC50800
|BMW BMW iX1 U1X71EG0AC50900
|BMW BMW iX2 U2X71GM0AA50000
|BMW BMW iX2 U2X71GM0AA50800
|BMW BMW iX2 U2X71GM0AA50900
|BMW BMW iX2 U2X71GM0AB50000
|BMW BMW iX2 U2X71GM0AB50800
|BMW BMW iX2 U2X71GM0AB50900
|CITROEN E-C4 BCZKWC-A0H000
|CITROEN E-C4 BCZKWC-A0HA00
|CITROEN E-C4 BCZKWC-A0J000
|CITROEN E-C4 BCZKWC-A0JA00
|CITROEN E-C4 BCZKXC-A0D000
|CITROEN E-C4 BCZKXC-A0DA00
|CITROEN E-C4 BCZKXC-A0E000
|CITROEN E-C4 BCZKXC-A0EA00
|CITROEN E-C4 BCZKXC-A0K000
|CITROEN E-C4 BCZKXC-A0KA00
|CITROEN E-C4 BCZKXC-A0M000
|CITROEN E-C4 BCZKXC-A0MA00
|CITROEN E-C4 X BFZKWC-B0H000
|CITROEN E-C4 X BFZKWC-B0HA00
|CITROEN E-C4 X BFZKWC-B0J000
|CITROEN E-C4 X BFZKWC-B0JA00
|CITROEN E-C4 X BFZKXC-B0D000
|CITROEN E-C4 X BFZKXC-B0DA00
|CITROEN E-C4 X BFZKXC-B0E000
|CITROEN E-C4 X BFZKXC-B0EA00
|CITROEN E-C4 X BFZKXC-B0K000
|CITROEN E-C4 X BFZKXC-B0KA00
|CITROEN E-C4 X BFZKXC-B0M000
|CITROEN E-C4 X BFZKXC-B0MA00
|CITROEN Ë-BERLINGO EZZKXZ-A75000(CITROËN)
|CITROEN Ë-BERLINGO EZZKXZ-A75010(CITROËN)
|CITROEN E-BERLINGO EZZKXZ-A7U000(CITROËN)
|CITROEN Ë-BERLINGO EZZKXZ-A7U005
|CITROEN E-BERLINGO EZZKXZ-A7U010(CITROËN)
|CITROEN E-BERLINGO EZZKXZ-B75000(CITROËN)
|CITROEN E-BERLINGO EZZKXZ-B75010(CITROËN)
|CITROEN E-BERLINGO EZZKXZ-B76000(CITROËN)
|CITROEN Ë-BERLINGO EZZKXZ-B7U000
|CITROEN E-BERLINGO EZZKXZ-B7U010(CITROËN)
|CITROEN E-BERLINGO EZZKXZ-B7Y000(CITROËN)
|CITROEN E-BERLINGO EZZKXZ-C75000(CITROËN)
|CITROEN E-BERLINGO EZZKXZ-C75010(CITROËN)
|CITROEN E-BERLINGO EZZKXZ-C7U000(CITROËN)
|CITROEN E-BERLINGO EZZKXZ-C7U010(CITROËN)
|CITROEN E-BERLINGO EZZKXZ-D75000(CITROËN)
|CITROEN E-BERLINGO EZZKXZ-D75010(CITROËN)
|CITROEN E-BERLINGO EZZKXZ-D76000(CITROËN)
|CITROEN Ë-BERLINGO EZZKXZ-D7U000
|CITROEN E-BERLINGO EZZKXZ-D7U010(CITROËN)
|CITROEN E-BERLINGO EZZKXZ-D7Y000(CITROËN)
|CITROEN JUMPY SPACE TOURER VZZKXZ-N7800L(CITROËN)
|CITROEN JUMPY SPACE TOURER VZZKXZ-N7800N(CITROËN)
|CITROEN JUMPY SPACE TOURER VZZKXZ-N7U00L(CITROËN)
|CITROEN JUMPY SPACE TOURER VZZKXZ-N7U00N(CITROËN)
|CITROEN JUMPY SPACE TOURER VZZKXZ-P7800L(CITROËN)
|CITROEN JUMPY SPACE TOURER VZZKXZ-P7800N(CITROËN)
|CITROEN JUMPY SPACE TOURER VZZKXZ-P7U00L(CITROËN)
|CITROEN JUMPY SPACE TOURER VZZKXZ-P7U00N(CITROËN)
|CUPRA BORN 150 KW 58/62 KWH K1BEBJCL1FX2BPE1MH003051AAS
|CUPRA BORN 150 KW 58/62 KWH K1BEBJCL1FX2BPE1MH003051BAS
|CUPRA BORN 150 KW 58/62 KWH K1BEBJCL1FX2BPE1MH003051CAF
|CUPRA BORN 170 KW 77/82 KWH K1BECWAD8SX2CPE1MH002051AAS
|CUPRA BORN 170 KW 77/82 KWH K1BECWAD8SX2CPE1MH002051BAS
|CUPRA BORN 170 KW 77/82 KWH K1BECWAD8SX2DPE1MH002051AAS
|CUPRA BORN 170 KW 77/82 KWH K1BECWAD8SX2DPE1MH002051BAS
|CUPRA BORN 170 KW 58/62KWH K1BECWBD8SX2BPE1MH002051AAS
|CUPRA BORN 170 KW 58/62KWH K1BECWBD8SX2BPE1MH002051BAS
|CUPRA BORN 170 KW 58/62KWH K1BECWBD8SX2BPE1MH002051CAF
|DS DS 3 UJZKWZ-D0L000
|DS DS 3 CROSSBACK UJZKXZ-C0A000
|DS DS 3 CROSSBACK UJZKXZ-C0C000
|DS DS 3 CROSSBACK UJZKXZ-C0E000
|DS DS 3 CROSSBACK UJZKXZ-C0J000
|DS DS 3 CROSSBACK UJZKXZ-C0L000
|FIAT E-DOBLO EZZKXZ-A75000(FIAT)
|FIAT E-DOBLO EZZKXZ-A75010(FIAT)
|FIAT E-DOBLO EZZKXZ-A7U000(FIAT)
|FIAT E-DOBLO EZZKXZ-A7U005(FIAT)
|FIAT E-DOBLO EZZKXZ-A7U010(FIAT)
|FIAT E-DOBLO EZZKXZ-B75000(FIAT)
|FIAT E-DOBLO EZZKXZ-B75010(FIAT)
|FIAT E-DOBLO EZZKXZ-B76000(FIAT)
|FIAT E-DOBLO EZZKXZ-B7U000(FIAT)
|FIAT E-DOBLO EZZKXZ-B7U010(FIAT)
|FIAT E-DOBLO EZZKXZ-B7Y000(FIAT)
|FIAT E-DOBLO EZZKXZ-C75000(FIAT)
|FIAT E-DOBLO EZZKXZ-C75010(FIAT)
|FIAT E-DOBLO EZZKXZ-C7U000(FIAT)
|FIAT E-DOBLO EZZKXZ-C7U010(FIAT)
|FIAT E-DOBLO EZZKXZ-D75000(FIAT)
|FIAT E-DOBLO EZZKXZ-D75010(FIAT)
|FIAT E-DOBLO EZZKXZ-D76000(FIAT)
|FIAT E-DOBLO EZZKXZ-D7U000(FIAT)
|FIAT E-DOBLO EZZKXZ-D7U010(FIAT)
|FIAT E-DOBLO EZZKXZ-D7Y000(FIAT)
|FIAT 500 FA10AEA0000A01D2A0
|FIAT 500 FA10AEA0000A01D2B0
|FIAT 500 FA10AEA0000A02D1A0
|FIAT 500 FA10AEA0000A02D1B0
|FIAT 500 FA11AEA0000A01D2A0
|FIAT 500 FA11AEA0000A01D2B0
|FIAT 500 FA11AEA0000A02D1A0
|FIAT 500 FA11AEA0000A02D1B0
|FIAT 500 FA12AEA0000A01D2A0
|FIAT 500 FA12AEA0000A01D2B0
|FIAT 500 FA12AEA0000A02D1B0
|FIAT 600 FH12AEA0000A02DAANN1N5
|FIAT ULYSSE VZZKXZ-N7800L(FIAT)
|FIAT ULYSSE VZZKXZ-N7800N(FIAT)
|FIAT ULYSSE VZZKXZ-N7U00L(FIAT)
|FIAT ULYSSE VZZKXZ-N7U00N(FIAT)
|FIAT ULYSSE VZZKXZ-P7800L(FIAT)
|FIAT ULYSSE VZZKXZ-P7800N(FIAT)
|FIAT ULYSSE VZZKXZ-P7U00L(FIAT)
|FIAT ULYSSE VZZKXZ-P7U00N(FIAT)
|HYUNDAI KONA SX2EF5E12E11AZ1
|HYUNDAI KONA SX2EF5E22E11BZ1
|JEEP AVENGER FH11AEA0000A02DAANN1N5
|JEEP AVENGER FH11AEA0000A02DBANN1N5
|MAZDA MX-30 DR1WBJBW11
|MERCEDES
|BENZ
|CLASSE EQA F2BOJ02Z2ZZAAA52A
|MERCEDES
|BENZ
|CLASSE EQA F2BOJ02Z2ZZAAA53A
|MERCEDES
|BENZ
|CLASSE EQB F2BOY02Z2ZZAAA50A
|MERCEDES
|BENZ
|CLASSE EQB F2BOY02Z2ZZAAA51A
|MERCEDES
|BENZ
|CLASSE EQB F2BOY02Z2ZZAAA70A
|MERCEDES
|BENZ
|CLASSE EQB F2BOY02Z2ZZAAA71A
|MERCEDES
|BENZ
|CLASSE EQB F2BOY02Z2ZZAAA74A
|MERCEDES
|BENZ
|EQT MFKMKEJA0AV0061000
|MERCEDES
|BENZ
|EQT MFKMKEJA0AW0061000
|MERCEDES
|BENZ
|EQT MFKMKJJA0AT0061000
|MERCEDES
|BENZ
|EQT MFKMKJJA0AU0061000
|MERCEDES
|BENZ
|EQT MFKMKJJA0AY0072000
|MERCEDES
|BENZ
|EQT MFKMKJJA0AY00F3000
|MINI MINI FML2E11DJ0AW40000
|MINI MINI FML2E11DJ0AW40700
|NISSAN TOWNSTAR NFKNKEJA0A200J1000
|NISSAN TOWNSTAR NFKNKEJA0A300J1000
|NISSAN TOWNSTAR NFKNKJJA0AT00J1000
|NISSAN TOWNSTAR NFKNKJJA0AU00J1000
|NISSAN TOWNSTAR NFKNKJJA0AY00G2000
|NISSAN TOWNSTAR NFKNKJJA0AY00H3000
|NISSAN TOWNSTAR NFKNKJJA0AZ00G2000
|NISSAN TOWNSTAR NFKNKJJA0AZ00H3000
|NISSAN LEAF ZE1AA06
|OPEL COMBO EZZKXZ-A75000(OPEL)
|OPEL COMBO-E LIFE EZZKXZ-A7U000(OPEL)
|OPEL COMBO-E LIFE EZZKXZ-A7U005(OPEL)
|OPEL COMBO-E LIFE EZZKXZ-B75000(OPEL)
|OPEL COMBO-E LIFE EZZKXZ-B76000(OPEL)
|OPEL COMBO-E LIFE EZZKXZ-B7U000(OPEL)
|OPEL COMBO-E LIFE EZZKXZ-B7Y000(OPEL)
|OPEL COMBO-E LIFE EZZKXZ-C75000(OPEL)
|OPEL COMBO-E LIFE EZZKXZ-C7U000(OPEL)
|OPEL COMBO-E LIFE EZZKXZ-D75000(OPEL)
|OPEL COMBO-E LIFE EZZKXZ-D76000(OPEL)
|OPEL COMBO-E LIFE EZZKXZ-D7U000(OPEL)
|OPEL COMBO-E LIFE EZZKXZ-D7Y000(OPEL)
|OPEL ASTRA FMZKWZ-F0V000
|OPEL ASTRA FMZKWZ-F0V001
|OPEL ASTRA SPORTS TOURER FNZKWZ-G0V001
|OPEL CORSA UHZKWZ-Y0J000
|OPEL CORSA UHZKWZ-Y0L000
|OPEL CORSA UHZKXZ-X0A000
|OPEL CORSA UHZKXZ-X0C000
|OPEL CORSA UHZKXZ-X0J000
|OPEL CORSA UHZKXZ-X0L000
|OPEL CORSA UHZKXZ-Y0C000
|OPEL CORSA UHZKXZ-Y0H000
|OPEL CORSA UHZKXZ-Y0J000
|OPEL CORSA UHZKXZ-Y0L000
|OPEL MOKKA UKZKWZ-40J000
|OPEL MOKKA UKZKWZ-40L000
|OPEL MOKKA UKZKXZ-40B000
|OPEL MOKKA UKZKXZ-40C000
|OPEL MOKKA UKZKXZ-40J000
|OPEL MOKKA UKZKXZ-40L000
|OPEL ZAFIRA LIFE VZZKXZ-N7800L(OPEL)
|OPEL ZAFIRA LIFE VZZKXZ-N7800N(OPEL)
|OPEL ZAFIRA LIFE VZZKXZ-N7U00L(OPEL)
|OPEL ZAFIRA LIFE VZZKXZ-N7U00N(OPEL)
|OPEL ZAFIRA LIFE VZZKXZ-P7800L(OPEL)
|OPEL ZAFIRA LIFE VZZKXZ-P7800N(OPEL)
|OPEL ZAFIRA LIFE VZZKXZ-P7U00L(OPEL)
|OPEL ZAFIRA LIFE VZZKXZ-P7U00N(OPEL)
|PEUGEOT e-RIFTER EZZKXZ-A75000(PEUGEOT)
|PEUGEOT e-RIFTER EZZKXZ-A75010(PEUGEOT)
|PEUGEOT e-RIFTER EZZKXZ-A7U000(PEUGEOT)
|PEUGEOT e-RIFTER EZZKXZ-A7U005(PEUGEOT)
|PEUGEOT e-RIFTER EZZKXZ-A7U010
|PEUGEOT e-RIFTER EZZKXZ-B75000(PEUGEOT)
|PEUGEOT e-RIFTER EZZKXZ-B75010(PEUGEOT)
|PEUGEOT e-RIFTER EZZKXZ-B76000(PEUGEOT)
|PEUGEOT e-RIFTER EZZKXZ-B7U000(PEUGEOT)
|PEUGEOT e-RIFTER EZZKXZ-B7U010
|PEUGEOT e-RIFTER EZZKXZ-B7Y000(PEUGEOT)
|PEUGEOT e-RIFTER EZZKXZ-C75000(PEUGEOT)
|PEUGEOT e-RIFTER EZZKXZ-C75010(PEUGEOT)
|PEUGEOT e-RIFTER EZZKXZ-C7U000(PEUGEOT)
|PEUGEOT e-RIFTER EZZKXZ-C7U010
|PEUGEOT e-RIFTER EZZKXZ-D75000(PEUGEOT)
|PEUGEOT e-RIFTER EZZKXZ-D75010(PEUGEOT)
|PEUGEOT e-RIFTER EZZKXZ-D76000(PEUGEOT)
|PEUGEOT e-RIFTER EZZKXZ-D7U000(PEUGEOT)
|PEUGEOT e-RIFTER EZZKXZ-D7U010
|PEUGEOT e-RIFTER EZZKXZ-D7Y000(PEUGEOT)
|PEUGEOT 308 FMZKWZ-B0V000
|PEUGEOT 308 FMZKWZ-B0V001
|PEUGEOT 308 FNZKWZ-D0V001
|PEUGEOT 3008 KCZKZX-A0E000
|PEUGEOT 208 UHZKWZ-J0J000
|PEUGEOT 208 UHZKWZ-J0L000
|PEUGEOT 208 UHZKWZ-K0R000
|PEUGEOT 208 UHZKWZ-K0V000
|PEUGEOT 208 UHZKXZ-J0A000
|PEUGEOT 208 UHZKXZ-J0C000
|PEUGEOT 208 UHZKXZ-J0J000
|PEUGEOT 208 UHZKXZ-J0L000
|PEUGEOT 208 UHZKXZ-K0C000
|PEUGEOT 208 UHZKXZ-K0L000
|PEUGEOT 2008 UKZKWZ-S0J000
|PEUGEOT 2008 UKZKWZ-S0L000
|PEUGEOT 2008 UKZKXZ-R0A000
|PEUGEOT 2008 UKZKXZ-R0C000
|PEUGEOT EXPERT TRAVELLER VZZKXZ-N7800L(PEUGEOT)
|PEUGEOT EXPERT TRAVELLER VZZKXZ-N7800N(PEUGEOT)
|PEUGEOT EXPERT TRAVELLER VZZKXZ-N7U00L(PEUGEOT)
|PEUGEOT EXPERT TRAVELLER VZZKXZ-N7U00N(PEUGEOT)
|PEUGEOT EXPERT TRAVELLER VZZKXZ-P7800L(PEUGEOT)
|PEUGEOT EXPERT TRAVELLER VZZKXZ-P7800N(PEUGEOT)
|PEUGEOT EXPERT TRAVELLER VZZKXZ-P7U00L(PEUGEOT)
|PEUGEOT EXPERT TRAVELLER VZZKXZ-P7U00N(PEUGEOT)
|RENAULT ZOE AG0V0YMCLEA0800000
|RENAULT ZOE AG0V0YMDLEA0700000
|RENAULT ZOE AG0V0YMDLEA0800000
|RENAULT TWINGO AH2BV2A10EA0K01000
|RENAULT TWINGO AH2BV2A10EA0K02000
|RENAULT TWINGO AH2BV2A10EA0K03000
|RENAULT MEGANE RCBBE2J1EEA1D00000
|RENAULT MEGANE RCBBE2J2EEA1C00000
|RENAULT MEGANE RCBBE2J2EEA2E00000
|RENAULT MEGANE RCBBE2J2EEA3A00000
|RENAULT SCENIC RCBHE2J1EEA7K00000
|RENAULT KANGOO E-TECH ELECTRIC RFKRKEJA0AT00J1000
|RENAULT KANGOO E-TECH ELECTRIC RFKRKEJA0AU00J1000
|RENAULT KANGOO E-TECH ELECTRIC RFKRKJJA0AT0041000
|RENAULT KANGOO E-TECH ELECTRIC RFKRKJJA0AU0041000
|RENAULT KANGOO E-TECH ELECTRIC RFKRKJJA0AY007G000
|RENAULT KANGOO E-TECH ELECTRIC RFKRKJJA0AY0083000
|RENAULT KANGOO E-TECH ELECTRIC RFKRKJJA0AZ007G000
|RENAULT KANGOO E-TECH ELECTRIC RFKRKJJA0AZ0083000
|SKODA Enyaq ABEBJCL1LX2C0PE1MH002N01AA
|SKODA Enyaq ABEBJCL1LX2C0PE1MH002V01AA
|SKODA Enyaq ABEDFAD7PX2O0PE1MP001N01AA
|SKODA Enyaq ABEDFAD7PX2O0PE1MP001N01CA
|SKODA Enyaq ABEDFAD7PX2O0PE1MP001V01AA
|SKODA Enyaq ABEDFAD7PX2O0PE1MP001V01CA
|SKODA Enyaq Coupé ACEBJCL1LX2C0PE1MH002N01AA
|SKODA Enyaq Coupé ACEBJCL1LX2C0PE1MH002V01AA
|SKODA Enyaq Coupé ACEDFAD7PX2O0PE1MP001N01AA
|SKODA Enyq Coupé ACEDFAD7PX2O0PE1MP001N01CA
|SKODA Enyaq Coupé ACEDFAD7PX2O0PE1MP001V01AA
|SKODA Enyaq Coupé ACEDFAD7PX2O0PE1MP001V01CA
|SKODA Enyaq Coupé ACX1EDD7PX1D0AE2G1Z02N01AA
|SKODA ENYAQ 80 NYABEBJAL1FX2O0PE1PE1MH002MN21AA
|SKODA ENYAQ 80 NYABEBJAL1FX2O0PE1PE1MH002MN31AA
|SKODA ENYAQ 80 NYABEBJAL1FX2O0PE1PE1MH002MV21AA
|SKODA ENYAQ 80 NYABEBJAL1FX2O0PE1PE1MH002MV31AA
|SKODA ENYAQ 80 NYABEBJAL1FX2O0PE1PE1MH002ON21AA
|SKODA ENYAQ 80 NYABEBJAL1FX2O0PE1PE1MH002ON31AA
|SKODA ENYAQ 80 NYABEBJAL1FX2O0PE1PE1MH002OV21AA
|SKODA ENYAQ 60 NYABEBJCL1LX2C0PE1PE1MH002MN01AA
|SKODA ENYAQ 60 NYABEBJCL1LX2C0PE1PE1MH002MV01AA
|SKODA ENYAQ 60 NYABEBJCL1LX2C0PE1PE1MH002OV01AA
|SKODA ENYAQ 80X NYABX1EBL1RX1D0AE1AE1G1Z01MN01AA
|SKODA ENYAQ 80X NYABX1EBL1RX1D0AE1AE1G1Z01MV01AA
|SKODA ENYAQ 80X NYABX1EBL1RX1D0AE1AE1G1Z01ON01AA
|SKODA ENYAQ 80X NYABX1EBL1RX1D0AE1AE1G1Z01OV01AA
|SKODA ENYAQ 80 NYACEBJAL1FX2O0PE1PE1MH002MN21AA
|SKODA ENYAQ 80 NYACEBJAL1FX2O0PE1PE1MH002MN31AA
|SKODA ENYAQ 80 NYACEBJAL1FX2O0PE1PE1MH002MV21AA
|SKODA ENYAQ 80 NYACEBJAL1FX2O0PE1PE1MH002MV31AA
|SKODA ENYAQ 80 NYACEBJAL1FX2O0PE1PE1MH002ON21AA
|SKODA ENYAQ 80 NYACEBJAL1FX2O0PE1PE1MH002ON31AA
|SKODA ENYAQ 80 NYACEBJAL1FX2O0PE1PE1MH002OV21AA
|SKODA ENYAQ 80 NYACEBJAL1FX2O0PE1PE1MH002OV31AA
|SKODA ENYAQ 50 NYACEBJAL1KX2B0PE1PE1MH002ON01AA
|SKODA ENYAQ 60 NYACEBJCL1LX2C0PE1PE1MH002MN01AA
|SKODA ENYAQ 60 NYACEBJCL1LX2C0PE1PE1MH002MV01AA
|SKODA ENYAQ 60 NYACEBJCL1LX2C0PE1PE1MH002ON01AA
|SKODA ENYAQ 60 NYACEBJCL1LX2C0PE1PE1MH002OV01AA
|SKODA ENYAQ 80X NYACX1EBL1RX1D0AE1AE1G1Z01MN01AA
|SKODA ENYAQ 80X NYACX1EBL1RX1D0AE1AE1G1Z01MV01AA
|SKODA ENYAQ 80X NYACX1EBL1RX1D0AE1AE1G1Z01ON01AA
|SKODA ENYAQ 80X NYACX1EBL1RX1D0AE1AE1G1Z01OV01AA
|SMART FORTWO 45153E5X0ZZBAA20A
|SMART FORTWO 45153E5X0ZZBAA21A
|SMART FORTWO 45153E5Y0ZZBAA20B
|SMART FORTWO 45153E5Y0ZZBAA21B
|SMART FORTWO 45154E5X0ZZBAA20A
|SMART FORTWO 45154E5X0ZZBAA21A
|SMART FORTWO 45154E5Y0ZZBAA20B
|SMART FORTWO 45154E5Y0ZZBAA21B
|TESLA MODEL Y 005Y7CRBVb3s5T3X
|TESLA MODEL Y 005Y7CRPZb3s5T3X
|TOYOTA PROACE CITY VERSO
|ELECTRIC
|E(EU,M)-TMGZZKXZ-A7U000(1P)
|TOYOTA PROACE CITY VERSO
|ELECTRIC
|E(EU,M)-TMGZZKXZ-A7U000(1R)
|TOYOTA PROACE CITY VERSO
|ELECTRIC
|E(EU,M)-TMGZZKXZ-B7U000(1R)
|TOYOTA PROACE CITY VERSO
|ELECTRIC
|E(EU,M)-TMGZZKXZ-B7Y000(1R)
|TOYOTA PROACE CITY VERSO
|ELECTRIC
|E(EU,M)-TMGZZKXZ-C7U000(1R)
|TOYOTA PROACE CITY VERSO
|ELECTRIC
|E(EU,M)-TMGZZKXZ-C7Y000(1R)
|TOYOTA PROACE CITY VERSO
|ELECTRIC
|E(EU,M)-TMGZZKXZ-D7U000(1R)
|TOYOTA PROACE CITY VERSO
|ELECTRIC
|E(EU,M)-TMGZZKXZ-D7Y000(1R)
|TOYOTA PROACE CITY VERSO EZZKXZ-A75000(1S)
|TOYOTA PROACE CITY EZZKXZ-A7U000(1P)
|TOYOTA PROACE CITY VERSO
|ELECTRIC
|EZZKXZ-A7U000(1R)
|TOYOTA PROACE CITY VERSO
|ELECTRIC
|EZZKXZ-A7U000(1S)
|TOYOTA PROACE CITY VERSO
|ELECTRIC
|EZZKXZ-B75000(1S)
|TOYOTA PROACE CITY VERSO
|ELECTRIC
|EZZKXZ-B76000(1S)
|TOYOTA PROACE CITY VERSO
|ELECTRIC
|EZZKXZ-B7U000(1R)
|TOYOTA PROACE CITY VERSO
|ELECTRIC
|EZZKXZ-B7U000(1S)
|TOYOTA PROACE CITY VERSO
|ELECTRIC
|EZZKXZ-B7Y000(1R)
|TOYOTA PROACE CITY VERSO
|ELECTRIC
|EZZKXZ-B7Y000(1S)
|TOYOTA PROACE CITY VERSO
|ELECTRIC
|EZZKXZ-C75000(1S)
|TOYOTA PROACE CITY VERSO
|ELECTRIC
|EZZKXZ-C76000(1S)
|TOYOTA PROACE CITY VERSO
|ELECTRIC
|EZZKXZ-C7U000(1R)
|TOYOTA PROACE CITY VERSO
|ELECTRIC
|EZZKXZ-C7U000(1S)
|TOYOTA PROACE CITY VERSO
|ELECTRIC
|EZZKXZ-C7Y000(1R)
|TOYOTA PROACE CITY VERSO
|ELECTRIC
|EZZKXZ-D76000(1S)
|TOYOTA PROACE CITY VERSO
|ELECTRIC
|EZZKXZ-D7U000(1R)
|TOYOTA PROACE CITY VERSO
|ELECTRIC
|EZZKXZ-D7Y000(1R)
|VOLKSWAGEN UP! AAABEBMAFA1FA1CZ0020GAVR0EVW1B14O
|VOLKSWAGEN UP! AAABEBMAFA1FA1CZ0020GAVR0EVW1B15O
|VOLKSWAGEN UP! AAABEBMAFA1FA1CZ0020GAVR0EVW1B16O
|VOLKSWAGEN UP! AAABEBMAFA1FA1CZ0020GAVR0N1EVW1B14O
|VOLKSWAGEN UP! AAABEBMAFA1FA1CZ0020GAVR0N1EVW1B15O
|VOLKSWAGEN UP! AAABEBMAFA1FA1CZ0020GAVR0N1EVW1B16O
|VOLKSWAGEN ID.3 PRO S 150 KW E1ACEBJAL1FX2D051AA
|VOLKSWAGEN ID.3 PRO 150 KW E1ACEBJCL1FX2C051AA
|VOLKSWAGEN ID.3 PRO 150 KW E1ACEBJCL1FX2C051BA
|VOLKSWAGEN ID.3 PRO 150 KW E1ACEBJCL1FX2C251AA
|VOLKSWAGEN ID.3 PRO 150 KW E1ACEBJCL1FX2C251BA
|VOLKSWAGEN ID.3 PRO 107 KW E1ACEBJCL1JX2C051AA
|VOLKSWAGEN ID.3 PRO 107 KW E1ACEBJCL1JX2C051BA
|VOLKSWAGEN ID.4 PURE 125 KW E24ACEBJAL1EX2BPE1MH00201ANA
|VOLKSWAGEN ID.4 PRO 150 KW E24ACEBJAL1FX2OPE1MH00201ASA
|VOLKSWAGEN ID.4 PURE 109 KW E24ACEBJAL1KX2BPE1MH00201ANA
|VOLKSWAGEN ID.4 PURE 109 KW E24ACEBJAL1KX2BPE1MH00201ASA
|VOLKSWAGEN ID.4 PRO 128 KW E24ACEBJAL1TX2OPE1MH00201ASA
|VOLKSWAGEN ID.4 PURE 125 KW E24ACEDCAL1EX2BPE1MH00201ANA
|VOLKSWAGEN ID.4 PURE 125 KW E24ACEDCAL1EX2BPE1MH00201ASA
|VOLKSWAGEN ID.4 PURE 125 KW E24ACEDCAL1EX2BPE1MH00201BSA
|VOLKSWAGEN ID.4 PURE 125 KW E24ACEDCAL1EX2BPE1MH00221ANA
|VOLKSWAGEN ID.4 PURE 125 KW E24ACEDCAL1EX2BPE1MH00221ASA
|VOLKSWAGEN ID.4 PURE 125 KW E24ACEDCAL1EX2BPE1MH00221BSA
|VOLKSWAGEN ID.4 PRO 210 KW E24ACEDFAD7PX2OPE1MP00101ASA
|VOLKSWAGEN ID.4 PRO 210 KW E24ACEDFAD7PX2OPE1MP00101BSA
|VOLKSWAGEN ID.4 PRO 210 KW E24ACEDFAD7PX2OPE1MP00101CSA
|VOLKSWAGEN ID.4 PRO 210 KW E24ACEDFAD7PX2OPE1MP00121ASA
|VOLKSWAGEN ID.4 PRO 210 KW E24ACEDFAD7PX2OPE1MP00121BSA
|VOLKSWAGEN ID.4 PRO 210 KW E24ACEDFAD7PX2OPE1MP00121CSA
|VOLKSWAGEN ID.4 PRO 210 KW E24ACEDFAD7PX2PPE1MP00101ASA
|VOLKSWAGEN ID.4 PRO 210 KW E24ACEDFAD7PX2PPE1MP00101BSA
|VOLKSWAGEN ID.4 PRO 210 KW E24ACEDFAD7PX2PPE1MP00101CSA
|VOLKSWAGEN ID.4 PRO 210 KW E24ACEDFAD7PX2PPE1MP00121ASA
|VOLKSWAGEN ID.4 PRO 210 KW E24ACEDFAD7PX2PPE1MP00121BSA
|VOLKSWAGEN ID.4 PRO 210 KW E24ACEDFAD7PX2PPE1MP00121CSA
|VOLKSWAGEN ID.4 GTX 220 KW E24ACX1EBL1GX1DAE1G1Z0101ASA
|VOLKSWAGEN ID.4 GTX 220 KW E24ACX1EBL1GX1DAE2G1Z0101ASA
|VOLKSWAGEN ID.4 PRO 4MOTION 210 KW E24ACX1EDD7PX1PAE2G1Z0201ASA
|VOLKSWAGEN ID.4 PRO 4MOTION 210 KW E24ACX1EDD7PX1PAE2G1Z0201BSA
|VOLKSWAGEN ID.4 PRO 4MOTION 210 KW E24ACX1EDD7PX1PAE2G1Z0201CSA
|VOLKSWAGEN ID.4 PRO 4MOTION 210 KW E24ACX1EDD7PX1PAE2G1Z0221ASA
|VOLKSWAGEN ID.4 PRO 4MOTION 210 KW E24ACX1EDD7PX1PAE2G1Z0221BSA
|VOLKSWAGEN ID.4 PRO 4MOTION 210 KW E24ACX1EDD7PX1PAE2G1Z0221CSA
|VOLKSWAGEN ID.4 GTX 250 KW E24ACX1EDL1IX1DAE2G1Z0201ASA
|VOLKSWAGEN ID.4 GTX 250 KW E24ACX1EDL1IX1DAE2G1Z0201BSA
|VOLKSWAGEN ID.4 GTX 250 KW E24ACX1EDL1IX1DAE2G1Z0201CSA
|VOLKSWAGEN ID.4 GTX 250 KW E24ACX1EDL1IX1DAE2G1Z0221ASA
|VOLKSWAGEN ID.4 GTX 250 KW E24ACX1EDL1IX1DAE2G1Z0221BSA
|VOLKSWAGEN ID.4 GTX 250 KW E24ACX1EDL1IX1DAE2G1Z0221CSA
|VOLKSWAGEN ID.4 GTX 250 KW E24ACX1EDL1IX1PAE2G1Z0201ASA
|VOLKSWAGEN ID.4 GTX 250 KW E24ACX1EDL1IX1PAE2G1Z0201BSA
|VOLKSWAGEN ID.4 GTX 250 KW E24ACX1EDL1IX1PAE2G1Z0201CSA
|VOLKSWAGEN ID.4 GTX 250 KW E24ACX1EDL1IX1PAE2G1Z0221ASA
|VOLKSWAGEN ID.4 GTX 250 KW E24ACX1EDL1IX1PAE2G1Z0221BSA
|VOLKSWAGEN ID.4 GTX 250 KW E24ACX1EDL1IX1PAE2G1Z0221CSA
|VOLKSWAGEN ID.5 PRO 150 KW E25ACEBJAL1FX2OPE1MH00201ASA
|VOLKSWAGEN ID.5 PRO 128 KW E25ACEBJAL1TX2OPE1MH00201ASA
|VOLKSWAGEN ID.5 PRO 210 KW E25ACEDFAD7PX2OPE1MP00101ASA
|VOLKSWAGEN ID.5 PRO 210 KW E25ACEDFAD7PX2OPE1MP00101BSA
|VOLKSWAGEN ID.5 PRO 210 KW E25ACEDFAD7PX2OPE1MP00101CSA
|VOLKSWAGEN ID.5 PRO 210 KW E25ACEDFAD7PX2OPE1MP00121ASA
|VOLKSWAGEN ID.5 PRO 210 KW E25ACEDFAD7PX2OPE1MP00121BSA
|VOLKSWAGEN ID.5 PRO 210 KW E25ACEDFAD7PX2OPE1MP00121CSA
|VOLKSWAGEN ID.5 PRO 210 KW E25ACEDFAD7PX2PPE1MP00101ASA
|VOLKSWAGEN ID.5 PRO 210 KW E25ACEDFAD7PX2PPE1MP00101BSA
|VOLKSWAGEN ID.5 PRO 210 KW E25ACEDFAD7PX2PPE1MP00101CSA
|VOLKSWAGEN ID.5 PRO 210 KW E25ACEDFAD7PX2PPE1MP00121ASA
|VOLKSWAGEN ID.5 PRO 210 KW E25ACEDFAD7PX2PPE1MP00121BSA
|VOLKSWAGEN ID.5 PRO 210 KW E25ACEDFAD7PX2PPE1MP00121CSA
|VOLKSWAGEN ID.5 GTX 220 KW E25ACX1EBL1GX1DAE1G1Z0101ASA
|VOLKSWAGEN ID.5 GTX 220 KW E25ACX1EBL1GX1DAE2G1Z0101ASA
|VOLKSWAGEN ID.5 GTX 250 KW E25ACX1EDL1IX1DAE2G1Z0201ASA
|VOLKSWAGEN ID.5 GTX 250 KW E25ACX1EDL1IX1DAE2G1Z0201BSA
|VOLKSWAGEN ID.5 GTX 250 KW E25ACX1EDL1IX1DAE2G1Z0201CSA
|VOLKSWAGEN ID.5 GTX 250 KW E25ACX1EDL1IX1DAE2G1Z0221ASA
|VOLKSWAGEN ID.5 GTX 250 KW E25ACX1EDL1IX1DAE2G1Z0221BSA
|VOLKSWAGEN ID.5 GTX 250 KW E25ACX1EDL1IX1DAE2G1Z0221CSA
|VOLKSWAGEN ID.7 PRO 210KW EDABEDFAD7PX2PPE1MP0011AA
|VOLKSWAGEN ID.7 PRO 210KW EDABEDFAD7PX2PPE1MP0011BA
|VOLVO C40 XKEPTL0?
|VOLVO XC40 XZEPTL0?
En 2023, un véhicule vendu sur cinq dans l'Hexagone était équipé d'une motorisation électrique, si on tient compte des modèles hybrides. L'objectif du gouvernement est d'atteindre les 100% à l'horizon 2035.