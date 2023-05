Vélo : deux milliards d'euros pour accélérer la pratique

Certains se rendent déjà au travail à vélo. L'objectif, c'est qu'ils soient de plus en plus nombreux. D'ici 2030, le but est de presque doubler le nombre de kilomètres de pistes cyclables dans le pays. Pour cela, le gouvernement va débloquer deux milliards d'euros. Un budget qui permettra aussi de prolonger les aides à l'achat d'un vélo, qu'il soit neuf ou d'occasion.