Vente en vrac : les Français toujours pas emballés, les commerçant forcés de s'adapter

Les rayons de produits en vrac ne font toujours pas le plein. Pourtant, les clients vont devoir s’y faire d'ici 2030 du fait d'un changement de législation. Dans ce contexte, les commerçants s'efforcent de changer de méthode.

Changer les habitudes. C'est le défi de taille que vont devoir surmonter les consommateurs comme la grande distribution d'ici l'entrée en vigueur en 2030 d'une nouvelle loi prévoyant 20% de vente en vrac dans les supermarchés de plus de 400 m². Pour l'heure, force est de le constater : le rayon concerné n’est pas le plus fréquenté.

"C'est vraiment une question d'habitude", insiste une cliente dans le reportage en tête de cet article qui ne demande qu’à être convaincue comme d'autres curieux venus en repérage mais repartis bredouilles.

10% d'économie en moyenne

Si à la fin de la crise sanitaire, l’hygiène était au cœur des inquiétudes, le conditionnement a depuis évolué et les produits aussi. Les enseignes ont redoublé d’efforts et mènent des tests pour rassurer les Français les plus méfiants. Des marques nationales bien connues proposent ainsi désormais leurs articles comme du café, des pâtes et des friandises en vrac et moins cher. Quand c’est le cas, l’enseigne l’affiche en gros caractères "ce produit, moins cher en vrac".

En moyenne, le client économise 10%, l'argument fait mouche, notamment chez les étudiants. "C'est plus intéressant, ça permet de prendre des produits de qualité moins cher, ça rentre plus facilement dans le budget", se réjouit l'un d'eux.

Mais certains produits comme l'huile, le miel ou le fromage à tartiner supposent pour être vendus en vrac que toute la distribution soit revue. "Il va falloir envisager tout le système de contenant : est-ce que le client vient avec son contenant, est-ce qu'on lui fournit, le nettoie", explique Gaelle Pantin-Sohier, économiste, professeure des universités en sciences de gestion à Angers, évoquant "tout un nouveau système qui va bouleverser la donne par rapport à ce qu'on connait actuellement".