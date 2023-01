Ventes aux enchères en ligne : ces petites astuces pour faire de bonnes affaires

Durant la vente, quelques petits réflexes peuvent également aider. Le site Interenchères conseille de "viser le milieu". Certains événements proposent en effet des séries de lots identiques, et dans ce cas, il vaut mieux enchérir vers le milieu de la vente. "Les premiers lots sont en général remportés par les enchérisseurs les plus impatients, et les derniers affolent parfois ceux qui redoutent de repartir bredouille", détaille le site. Sur eBay, la stratégie d'enchérir au dernier moment sur les plus fortes sommes est très répandue.

Par ailleurs, pour éviter de prendre trop de risques et enchérir au dernier moment, quitte à voir le lot vous passer sous le nez, il vaut mieux suivre dès le départ. Et il ne faut pas renoncer trop vite. Pour les ventes "en live", si vous avez trop tardé en enchérir et que le commissaire-priseur est passé à un autre lot, il est possible de le contacter afin de lui proposer votre enchère lorsque le lot est resté invendu. Ainsi, il est possible de bénéficier des mêmes conditions que si vous aviez porté l'enchère au bon moment.