Vêtements "Made in France" : ce que vous devez regarder pour être sûr d'acheter français

Un drapeau tricolore ou mention "Fabriqué en France", ou encore "Création française"... Ces étiquettes sont partout, car elles font vendre. Mais en choisissant ces produits, est-on sûr d'acheter français ?

À Châteauroux, une entreprise a commercialisé pendant plusieurs mois de faux masques "Made in France". Ils étaient en réalité importés de l'étranger. Nous avons retrouvé un des anciens salariés de l'usine. "Tout était stocké dans l'entrepôt, et puis au fur et à mesure, on prenait les cartons, on les ouvrait, on les vidait des boites Made in China pour les mettre dans des boites Made in France", explique le jeune homme. Les masques étaient vendus jusqu'à six fois plus chers. Après un contrôle, l'entreprise a été fermée et le patron a été condamné à trois ans d'emprisonnement.