VIDÉO - Vêtements d'occasion : les secrets des super vendeurs sur Internet

Une absence de stratégie de vente est inimaginable pour certaines super vendeuses du site. À 18 ans, Julia est une femme d'affaires redoutable qui négocie tout. Contrairement à Cindy, Julia n'achète jamais rien pour elle. Elle sait parfaitement ce qui se vend le mieux sur le site. En ce moment, des vêtements vintages des années 70 à 90. Julia totalise 2 300 transactions sur le site, exactement comme Cindy. Mais là où Cindy gagne entre 200 et 300 euros par mois, elle gagne dix fois plus grâce notamment aux réseaux sociaux. Les ventes sur la plateforme ne sont pas imposables jusqu'à 3 000 euros par an. Julia est bien au-delà, entre 24 000 et 36 000 euros par an. Elle est même considérée par le site comme une vendeuse professionnelle. Elle a dû créer son entreprise. Son business est lucratif.