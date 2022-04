Vêtements en coton : pourquoi les prix vont augmenter

Dans les enseignes à bas prix, cela ne vous a pas échappé. Le prix des débardeurs et des t-shirts en coton augmentent chaque semaine. Ce modèle, par exemple, coûte trois euros de plus que le mois dernier. Cette hausse des prix n'épargne pas les marques un peu plus onéreuses. En un an, le cours du coton a flambé de 65%. Conséquence : dans cette petite entreprise, qui fonctionne à la précommande, les coûts de production ont immédiatement augmenté de deux euros par article. Comment expliquer de telles hausses ? Les facteurs seraient multiples.