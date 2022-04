Vêtements en coton : pourquoi les prix vont augmenter

Une nouvelle flambée des prix, cette fois-ci pour le coton. Matière incontournable des vêtements du quotidien, l'augmentation de son prix se répercute déjà dans les magasins de prêts à porter. Le 20H de TF1 a constaté cette hausse des prix dans différents magasins en France. Dans les enseignes à bas prix, le prix des débardeurs et des t-shirts en coton augmentent chaque semaine. Un modèle, comme celui présenté dans la vidéo en tête de l'article, coûte trois euros de plus que le mois dernier.

Cette hausse des prix n'épargne pas les marques un peu plus onéreuses. "Par exemple, ce polo que l'on vendait l'année dernière à 70 euros, aujourd'hui on le vend à 72 euros. Parce que depuis quelques mois, le prix du coton a explosé", assure Violette Dedeban, co-fondatrice et directrice artistique de l'Atelier Unes.