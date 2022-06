Vêtements recyclés : comment sont-ils fabriqués ?

Quelles que soient les enseignes de vêtements, la tendance est au recyclage. On nous promet des tissus plus responsables, plus durables et plus écologiques. Mais, quelle est la part de fibre recyclée dans ces vêtements aux étiquettes vertes ? La réponse est inscrite en tout petit. Les enseignes encouragent aussi à donner ces vieux vêtements en magasin.