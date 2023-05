VIDÉO - Vêtements, voitures, déco... : pourquoi les Français voient-ils tout en gris ?

Il n’y a pas si longtemps, nos vêtements, nos voitures et nos intérieurs étaient colorés. Aujourd’hui, tout est gris, comme dans un film en noir et blanc. En observant le flot des voyageurs devant une gare, comme on le fait dans le reportage de TF1 ci-dessus, on voit défiler les tons dominants de notre garde-robe : gris, beige, noir. Mais où est donc passée la couleur ? Quelques mètres plus loin, il y a des personnes qui osent franchement la couleur. Petit détail : elles viennent d’Italie, d'Allemagne et de Belgique. Que pensent-elles de notre style plutôt neutre ?