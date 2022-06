Vide-greniers : la solution pouvoir d’achat

Le vide-grenier est comme un grand bazar à ciel ouvert, où l’on trouve absolument de tout et à des prix imbattables. On le fait pour se faire plaisir, en dénichant des objets pratiques pour le quotidien, et parfois des objets insolites. Malgré la chaleur, une centaine d’exposants, principalement des habitants du village, ont fait le déplacement. Ils sont venus vendre leur fond de placard. Des habits, des jouets, du bricolage pour quelques euros, mais à la fin de la journée, les ventes permettent d’envisager un plus bel été.