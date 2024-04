VIDÉO - Vides-greniers : voici les 4 commandements pour faire des affaires

La saison des vide-greniers et des brocantes redémarre. Plus de 50.000 sont organisés chaque année partout dans nos régions. Une équipe du 13H de TF1 s'est rendu à Loos dans le Nord et a déniché, pour vous, quatre conseils pour devenir un parfait chineur.

Il n'est pas encore huit heures et déjà la foule a envahi les allées de ce vide-grenier dans la commune de Loos (Nord). La toute première règle pour faire de bonnes affaires, c'est de se lever tôt. Un réveil "à quatre-heures du matin", pour ces deux passantes. "C'est difficile un lundi de Pâques mais on va peut-être faire des affaires", espèrent-elles.

Ici, il y a des trésors pour presque rien. L'avantage, ce sont les prix, mais aussi l'enthousiasme que procure une jolie trouvaille. "J'ai payé deux euros pour cinq verres, ce n'est même pas le prix d'un verre", se réjouit cette chineuse avant d'ajouter : "Ça commence très bien, mais maintenant, il ne faut pas acheter trop de choses pour ne pas trop porter."

Pas de monnaie, pas de vente

C'est pour cette raison qu'il faut suivre le deuxième commandement de l'acheteur : se munir de sacs, de valises, de charrettes, ou de celui qui a le plus de succès, le fameux chariot de courses. Marie commence doucement à remplir le sien de quelques livres. "On est arrivées il n'y a pas longtemps (...) on va certainement en trouver plus", a-t-elle confié au micro de TF1, dans la vidéo en tête de cet article.

Et pour en trouver plus, il faut sillonner les rues méticuleusement. Troisième commandement de l'acheteur : se chausser confortablement pour dénicher des articles pour un heureux événement. "On a un exemple sur les doudous, le prix est de 15 euros en magasin, on les a payés un euro", rapporte une chineuse.

Ne pas hésiter à négocier bien sûr, à condition de pouvoir faire l'appoint. Pas de monnaie, pas de vente, c'est le quatrième commandement. Avec tous ces conseils, il est certain que les acheteurs réaliseront, avec le retour des braderies, de belles économies.