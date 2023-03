Vieux smartphone, cafetière inutilisée… Ces objets délaissés qui peuvent rapporter gros

De plus en plus de Français viennent chercher ce petit coup de pouce non négligeable en période d'inflation. Dans les rayons de leurs magasins d'objets d'occasion, on trouve de tout, des équipements high-tech à l'électroménager. "Cette cafetière est arrivée hier, on l'a achetée à un particulier, on l'a testée, nettoyée et remise en rayon avec une garantie de deux ans", explique Alexandre Lesieur, responsable du magasin.

Ces enseignes offrent une alternative lucrative et écologique aux personnes qui souhaitent vider leurs placards sans jeter. "Les gens ne veulent pas jeter, la seconde main a le vent en poupe, ils pensent de plus en plus à nous", se réjouit le gérant.

77% des Français passent aussi par la vente en ligne pour se débarrasser de leurs objets inutilisés. Ils passent notamment par des sites de revente comme Vinted ou Le Bon Coin. Des plateformes proposent aussi des échanges entre voisins ou des dons.