VIDÉO - Villages de marques : les secrets des prix cassés toute l'année

Il y a 28 villages de marques en France où des grandes marques vendent leurs produits moins cher qu'en boutique classique. Comment parviennent-ils à proposer des petits prix toute l'année ? Reportage à Honfleur dans le Calvados.

Des allées pleines aux allures de ruelles ! Bienvenue dans un village de marque ! Ici, 90 boutiques, des magasins haut de gamme, mais aussi de luxe à prix cassé. Comment font-ils pour, à ce point, réduire les prix ?

Ces boutiques pratiquent le déstockage : les vêtements correspondent à d'anciennes collections dont certains articles sont restés invendus.

Mais ce n'est pas la seule explication. Sur le site de Honfleur (Calvados), on dénombre en moyenne 3500 visiteurs par jour, et des rayons toujours pleins. Pour s'assurer des stocks et des prix bas, certaines marques ne se contentent pas d'envoyer leurs invendus. Elles produisent directement pour ces magasins des vêtements de moins bonne qualité. Conclusion, vous avez l'impression d'acheter le même tee-shirt mais en réalité c'en est un autre, qui peut avoir été fabriqué dans un autre pays et avec un tissu différent.

28 villages de marque existent déjà dans le pays. Et trois autres devraient voir le jour d'ici 2025.