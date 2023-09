VIDÉO - Vin, bière ou gin sans alcool : comment réussissent-ils à tromper le goût ?

Sur la carte au comptoir, tous les cocktails du concept store visité par notre équipe ont leurs équivalents sans alcool, de la même couleur et d'une texture analogue. Mathis Ligozat en est le barman et il prépare les cocktails sans alcool, comme on le voit dans le reportage en tête de cet article. Est-il possible pour les clients de les différencier ? Pas toujours, d'après ceux que nous avons interrogés. Dans ce bar, un cocktail commandé sur quatre ne contient pas d'alcool.