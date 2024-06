Pour la première fois, les ventes cumulées de vin blanc et de rosé dépassent celles du vin rouge en France. Un changement qui n'est pas sans conséquences pour les viticulteurs. Le JT de TF1 vous explique.

Il y a quinze ans, six bouteilles de vin sur dix vendues en France étaient du rouge. Aujourd’hui, c’est l’inverse. Sur les douze derniers mois, à fin avril, le tandem vin blanc-rosé (hors pétillants) a représenté plus de la moitié des ventes (58%) dans la grande distribution, selon des chiffres publiés par le cabinet Circana. Du jamais-vu. Dans le supermarché de Marseille (Bouches-du-Rhône) où se rend une équipe de TF1 dans le reportage à voir en tête de cet article, vin blanc et rosé occupent la majeure partie du rayon alcool.

Un choix plus large qui n’est pas pour déplaire aux clients. "Le blanc, ça s’harmonise avec tout ! Et en plus, ça fait toujours joyeux", témoigne une cliente. Le désamour pour le vin rouge s'explique en partie par son prix. "Le vin rouge garde toujours un prix assez élevé, entre 6 et 10 euros, alors qu’on arrive à avoir des très bons vins rosés entre 3 et 6 euros", souligne Yoan Benhamou, le gérant du magasin. Mais ce n’est pas la seule explication, selon Jean Rochereau, cogérant de la cave "Arthus et Jean", dans le 3ᵉ arrondissement de Paris, dans cet autre reportage de TF1 ci-dessous.

À l'entendre, ce désamour pour le vin rouge peut aussi s'expliquer par le fait que "les gens ne décident plus forcément de se mettre à table avec un plat précis en tête, mais plus un apéritif dinatoire avec un peu de tout. Et dans ces cas-là, on va naturellement s’orienter vers un vin blanc ou un rosé". "Le vin blanc est vu comme une boisson plus légère. Et comme on le boit frais, je pense que la sensation d’alcool est moins présente", souligne de son côté Jérôme Baudouin, rédacteur en chef à la revue du Vin de France.

Ce sont surtout les jeunes Loïc Guernalec, serveur dans un restaurant bordelais

Une tendance qui s’observe jusque dans le Bordelais, un territoire où le vin rouge, pourtant, est roi. "Ce sont surtout les jeunes", constate Loïc Guernalec, serveur dans un restaurant à Bordeaux. "Ils prennent beaucoup de vins blancs fruités, de moelleux aussi. Ce sont des boissons plus douces, plus légères", souligne-t-il. "Avec une bonne viande, je vais prendre un verre de vin rouge. Mais là, il faut beau et chaud. Ce qui est le plus désaltérant, ça va être un verre de rosé avec des glaçons", confirme un client assis en terrasse.

En deux décennies, Franck Terral, vigneron dans le Bordelais, a enregistré une baisse de 50% de ses ventes de vin rouge. La semaine dernière, il a pris une décision radicale. Le viticulteur a arraché une parcelle qui était destinée à produire du vin rouge. "C’était une parcelle Merlot. On plantera du sémillon ou de la muscadelle, qui sont deux cépages de raisin blanc, explique-t-il face à notre caméra. "On fait du clairet, du rosé. On a augmenté la propension de ces vins au sein de notre production", détaille le viticulteur. Pour ne pas mettre la clé sous la porte, il n'a pas d'autre choix que de s’adapter.