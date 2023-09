VIDÉO - Vin nature : de plus en plus populaire, qu'est-ce qui le différencie du vin bio ?

Mais l'absence de sulfites a des conséquences sur le goût. "Ça permet de stabiliser les vins. Si on est sans sulfite ajouté, c’est souvent des vins qui peuvent avoir des goûts qu’on appelle des goûts de souris, donc des goûts en final qui sont rances. On n’a pas de filet de sécurité", explique l'œnologue Arnaud Iffat.

Produire du vin nature implique de se contenter des levures naturellement présentes dans le raison, et de ne jouer que sur l'oxygénation et la température du vin pour contrôler son arôme, montrent dans le reportage ci-dessus Camille et Mathieu Lapierre, viticulteurs natures dans le Beaujolais. Ils ont choisi de produire "nature" car ils trouvent que les levures donnent un "côté uniformisateur" aux vins.