VIDÉO - Ces drôles d'étiquettes peuvent-elles sauver le vin ?

Dans la région de Bordeaux, deux jeunes sont bien décidés à reconquérir le public. Leur idée est de proposer aux viticulteurs de moderniser leurs bouteilles, de partir d'une étiquette blanche pour y mettre un peu d'humour. "Si on arrive à faire rire quelques personnes et à attirer leur regard sur cette bouteille, à amener à voir Bordeaux un petit peu différemment, c'est toujours ça de réussi", explique Maxime Vilquin, cofondateur des Compagnons du canon. Et leur imagination n'a pas de limite. Ils ont à leur actif près de 30 créations, proposées entre 8 et 24 euros. À chaque fois, c'est un succès. En rayon, elles attirent l'œil et se vendent.