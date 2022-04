Vingt-trois heures pour faire Nice-Luxembourg en avion !

La compagnie offre l'hôtel aux passagers. En pleine nuit, ils apprennent par SMS que le voyage va bien continuer, mais en bus. Départ, samedi matin à dix heures. "On est en plus tombés dans les bouchons. Donc, au total, on a mis huit heures pour faire Lyon-Luxembourg", nous rapporte une passagère. Les passagers sont donc arrivés samedi à 18 heures et demi, soit 23 heures de voyage contre une heure en temps normal.