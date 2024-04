VIDÉO - Virtuelle, digitale, sans contact : l'avenir de la carte bancaire

Depuis son apparition, la carte à puce, invention française, s'est imposée comme le principal moyen de paiement des Français. Six transactions sur dix se font aujourd'hui par carte de crédit, mais ce rectangle en plastique va devoir s'adapter ou disparaître.

Certains d'entre vous la croyaient enterrée par les nouvelles technologies, mais la carte bancaire continue d'évoluer et de traverser les générations. Elle reste intemporelle. Les paiements en liquide se raréfient alors les banques travaillent à renouveler ces petits formats plastiques pour les rendre plus pratiques à utiliser.

Depuis quelques mois, BNP Paribas a entamé les grandes manœuvres, d'abord en modernisant les cartes avec des encoches pour les malvoyants, mais aussi les rendre tendance, tel un accessoire de mode. L'objectif est aussi de renforcer la sécurité des cartes via votre empreinte digitale par exemple.

Lydia, la start-up française, a choisi d'aller encore plus loin. Les 230 ingénieurs continuent d'innover. L'une de leurs nouvelles inventions est la carte éphémère à usage unique. Désormais, fini la carte plastique. L'entreprise mise uniquement sur le digital et leur application compte déjà sept millions d'utilisateurs. Selon une récente étude, la part des paiements sans contact est passée de 12% en 2017 à plus de 60% en 2022.