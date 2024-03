VIDÉO - Voici comment vendre (sans risque) votre voiture en 48 heures chrono

Cinq millions de véhicules d'occasion ont été vendus l'an dernier en France. Les procédures sont parfois fastidieuses, mais il existe des solutions sûres pour les accélérer et être payé en moins de deux jours. Le 20H de TF1 vous explique.

Jean-Marie Moulin vient de vendre sa berline 12.500 euros en un temps record. "J'ai fait les démarches il y a 48 heures, le véhicule est vendu aujourd'hui. Et j'ai trouvé ça très intéressant", se réjouit le retraité dans le reportage de TF1 ci-dessus. Tout a commencé chez lui, deux jours plus tôt, sur un site professionnel, La Centrale. Jean-Marie voulait vendre son ancienne voiture rapidement pour payer la nouvelle, déjà commandée. "Pour faire la même chose en allant voir différents professionnels, ça va me prendre plusieurs jours, alors que là, c'est immédiat, poursuit-il face à notre caméra. Le professionnel s'occupe de tout le côté administratif derrière, pour moi, c'est un gain de temps."

Après avoir rempli certaines informations, comme le type de voiture, le kilométrage ou encore la couleur, l'utilisateur reçoit une première estimation, avant de prendre rendez-vous dans un garage partenaire. Pour vendre rapidement, mieux vaut aussi présenter un contrôle technique à jour, et toutes les factures d'entretien. "Il est nécessaire d'avoir tous les documents pour pouvoir valoriser son produit, et surtout pour rassurer l'acheteur", résume Alexandre Pires, co-gérant du garage JPA Autos à Pontault-Combault (Seine-et-Marne), où se rend Jean-Marie.

15% de moins chez un professionnel qu'avec un particulier

Autre passage obligatoire, le test sur route. Dix petites minutes qui permettent au professionnel de détecter, ou non, des anomalies lors de la conduite. Enfin, la carrosserie est vérifiée. À cause de quelques défauts, le garagiste ne propose à Jean-Marie que 12.500 euros au lieu des 13.070 de l'estimation en ligne. Pas de quoi refroidir notre acheteur : "Il y a toujours une partie de négociation. J'ai fait du commerce pendant très longtemps, la négociation fait partie de ce genre de démarche".

Il faut savoir que pour gagner de l'argent à la revente, un professionnel rachète votre véhicule environ 15% moins cher qu'un particulier. Mais la transaction est plus sûre selon Elizabeth Young, experte en automobile : "Quand on passe par un professionnel, il n'y a pas de risque juridique puisque le risque éventuel lié à la vente est pris en charge par ce professionnel. En tant que particulier, on est dégagé de tous ces aspects qui peuvent être assez problématiques et désagréables dans la vente d'un véhicule".

Autre solution, encore plus rapide : celle des portiques autonomes qui permettent de vendre sa voiture en moins d'une heure. On les trouve sur le parking d'une vingtaine de supermarchés en France. En quelques secondes, dix caméras capturent près de 300 photos, une proposition de rachat ferme, légèrement inférieure au prix du marché, est ensuite envoyée directement par SMS.

"J'ai reçu une offre à 26.000 euros cash tout de suite. C'est vrai que si là, j'avais vraiment besoin de la vendre, c'est agréable de pouvoir se dire que ça part dans la journée", témoigne un homme qui vient de faire passer sa Jeep dans le scanner géant. Mais ici, il est impossible de négocier. Les vérifications humaines ont été remplacées par l'intelligence artificielle et aucun défaut n'échappe au contrôle.

Cette innovation a justement été imaginée pour éviter les différences d'appréciation d'un garagiste à l'autre, qui peuvent parfois aller jusqu'à "des milliers d'euros d'écart", comme nous l'explique Cédric Bernard, co-fondateur de Proovstation : "Tout le but de la machine, c'est d'apporter de la standardisation par rapport à ça, en disant il y a une rayure profonde de X centimètres, c'est telles réparations qu'il faut faire et ça coûte tant". En cas de vente, le paiement est versé sous 24 heures et la voiture récupérée directement à domicile par la société qui la remet ensuite sur le marché.