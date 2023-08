VIDÉO - Prix des carburants : pourquoi ils repartent à la hausse

Cette hausse est due au prix du baril de pétrole, qui a augmenté de 15% en un mois. Mais les prix suivent aussi la demande, qui est plus élevée en période de vacances scolaires. Peut-on espérer une baisse bientôt ? "L'effet offre et demande de la période estivale va s'atténuer d'ici la fin du mois d'août à minima, donc ça veut dire qu'on va peut-être gagner quelques centimes, mais on ne gagnera pas l'intégralité de la hausse, puisque ça dépend du prix du baril de pétrole", nous explique Laura Bokobza, dirigeante d'une société de conseil.