Voiture : ce village mise sur l’électrique

À Montigny-en-Arrouaise, un village de 300 habitants, une nouvelle arrivante fait le bonheur de certains depuis un an. Il s'agit d'une borne électrique de recharge rapide en libre-service, et Jean-Pierre en profite. "C'est quand même une chance extraordinaire d'avoir ça à disposition dans un petit village comme le nôtre. Et c'est gratuit", se réjouit-il. Pour ce jeune retraité, c'est la mise en place de cette borne qui l'a convaincu de laisser sa vieille voiture essence pour passer à l'électrique, et c'est sans regret.