Voiture : des réparations de plus en plus chères

Des pneus plus chers, l'huile de vidange aussi. Autre exemple, le kit de distribution est passé de 522 euros à 556 euros, soit 34 euros de plus. Et cela, ne s'arrête pas là. "Le cardan, l'année dernière, je le facturai 160 euros, là je le facture 200 euros. Je trouve ça presque aberrant, mais on est obligé."