De plus en plus branchés : les supermarchés misent sur les bornes de recharge électrique

Cette e-station a coûté plus d'un million d'euros, une somme colossale parce que l'enseigne a choisi des bornes particulièrement puissantes et rapides. La plupart des bornes, ici, permettent de faire le plein en 45 minutes maximum. Et cette durée d'attente n'a pas été choisie par hasard, car elle est calquée sur le temps que passent en moyenne les clients pour faire leurs courses dans le magasin : entre 45 mn et 1h30 pour remplir le caddie.