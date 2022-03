VIDÉO - Voiture, télétravail... Une famille s'organise face à la hausse des prix des carburants

Malgré la route, ce mécanicien automobile ne se voit pas changer de travail. "Ça fait 27 ans que je suis dans la même société donc je ne veux quand même pas quitter mon travail parce que le carburant devient trop cher", souligne Sébastien Loupe.

Mais pour économiser du carburant à l’heure où les prix explosent, la famille a développé des stratégies. Les itinéraires des trajets sont choisis avec soin. Pour se rendre à son travail par exemple, Florence Loupe suit "un itinéraire qui est un peu plus long de quelques kilomètres parce que l’itinéraire le plus court nous fait passer par toute la montagne et par des routes très escarpées". Par conséquent, elle économise du carburant et réduit l'usure de ses pneus.

Le couple s’est également arrangé avec leurs employeurs respectifs pour ne travailler que quatre jours dans la semaine afin de réduire leur nombre de trajets. Et au moment des courses, les besoins de la famille sont dressés avec précision. "On passe dans tous les placards pour voir ce qui manque et éviter d’oublier quelque chose parce qu’on ne va pas redescendre pour uniquement du papier toilettes ou 6 litres de lait", explique Florence Loupe.